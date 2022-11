Du wirst automatisch weitergeleitet...

Nicht nur in Zweikämpfen zeigte Palzings Noah Staudt (in Grün) großen Einsatz. Kurz vor Schluss hätte er per Freistoß dem SVA fast noch einen Punkt gesichert. Doch das Leder klatschte an den Pfosten und ging von dort ins Aus. – Foto: Lehmann

Viel investiert, aber nicht belohnt: Palzing droht trotz couragiertem Auftritt die Kreisliga Schanzer vor dem Tor eiskalt Der SVA Palzing hat nach der 1:2-Niederlage gegen FC Fatih Ingolstadt acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Coach Dello Buono lobt trotzdem den Auftritt seiner Mannschaft. Palzing – Die Palzinger wollten „all in“ gehen. Wie im Poker: Volles Risiko und ohne Rücksicht auf Verluste. „Wir haben darauf hingearbeitet, alles rauszuhauen, was möglich ist“, sagte Gianluca Dello Buono, der Trainer des SVA Palzing. Pech hatte das Tabellenschlusslicht, dass Akif Abasikeles vom FC Fatih Ingolstadt in der 84. Minute ebenfalls volles Risiko ging – und mit seinem traumhaften Volley das Kellderduell entschied. Gestern, 16:00 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Ing 1 2 Abpfiff Schnell wurde klar, dass viel auf dem Spiel steht. Palzing und Fatih lieferten sich ein intensives Duell. In dem wilden und offenen Schlagabtausch fehlten zunächst die Torchancen – mit einer Ausnahme: Nach einem Stellungsfehler des SVA kam Mehmet Sin frei zum Abschluss, und schon stand es 0:1 (37.). Dello Buono: „Es war eigentlich ihre einzige Chance aus dem Spiel heraus.“ Palzing-Trainer Gianluca Dello Buono mit Leistung zufrieden: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“ Sein Team suchte nach dem Seitenwechsel die Lücke in der Hintermannschaft der Gäste. Dabei taten sich die Palzinger schwer. Doch ein von Noah Staudt getretener Standard brachte Andre Bauer in Position. Der Stürmer hielt den Kopf hin und traf zum 1:1 (52.). Noch war viel Zeit. Der SVA wollte mehr, ein Punkt gegen den Tabellen-13. war zu wenig. Ingolstadt stand jedoch gut und hatte in der 84. Minute einen lichten Moment. Abasikeles schockte mit seinem Volley aus vollem Lauf den SVA. Um ein Haar hätte Noah Staudt die Gäste wenig später per Freistoß überlistet, doch der Ball klatschte an den Pfosten – und von dort ins Toraus. Es sollte nicht sein. Fazit des Trainers: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben heute viel investiert, und ein Punkt oder sogar drei wären möglich gewesen. Aber wir stehen wieder mit leeren Händen da.“ Und jetzt auch mit einem Bein in der Kreisliga. (Moritz Stalter)