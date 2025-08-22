Viel Hektik und noch mehr Tore in Bübingen

Der SV Bübingen hat sich am Donnerstagabend im Heimspiel der zweiten Südsaar-Kreispokalrunde mit 6:4 (4:4, 3:2) gegen den Landesliga-Klassenkonkurrenten SV Emmersweiler durchgesetzt. Nachdem die SVG Alrtenwald zur ersten Runde erst gar nicht antrat, schalteten die Saarbrücker somit einen weiteren Ligakonkurrenten aus und müssen nun beim SV Großrosseln antreten.
Zehn Tore, drei Zeitstrafen, eine Verlängerung mit fulminantem Ende und einen eher überraschenden Sieger sahen etwas weniger als 100 Zuschauer am Donnerstag im Meerwald-Stadion des SV Bübingen. Dabei war das Team aus dem Saarbrücker Stadtteil nach seinem mäßigen Saisonstart /drei Punkte aus drei Spielen, darunter zwei Niederlagen mit insgesamt zwölf Gegentoren) gegen das Team aus dem Großrosselner Gemeindeteil (drei Siege aus vier Spielen) nicht unbedingt als Favorit anzusehen. Doch die in dieser Runde von Robin Scheid trainierte Blau-Weißen ließen keinen Raum für Pessimismus, denn sie machten gleich deutlich, dass der Gast hier kein leichtes Spiel zu erwarten hätte. Julien Schildgen eröffnete den Torreigen nach sechs Minuten, Emmersweiler wusste durch Daniel Reinhardt (9.) noch eine schnelle Antwort. Schildgen brachte sein Team erneut in Führung (21.), wieder konnte der SVE kontern und Lucas Casin ausgleichen (27.). Zur Pause führten die Saarbrücker nach einem Treffer von Niko Culum dann mit 3:2. Das 4:2 durch Rouven Niklas Stupp (64.) hätte die Entscheidung sein können, aber nun bäumten sich die Gäste mit ihren zahlreichen französischen Spielern auf, zudem geriet Bübingen durch eine Zeitstrafe für Tobias Hauer in Unterzahl. Casin brachte seine Mannschaft auf 3:4 heran (74.) und er traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit auch zum 4:4-Ausgleich. Zu Beginn der Verlängerung gerieten die Gäste in Unterzahl, Daniel Reinhardt musste während einer Zeitstrafe von außen zusehen, wie Maurice Hemgesberg sein Team erneut in Führung brachte. Kaum waren die Gäste wieder komplett, geriet Bübingen in Unterzahl, als Leonard Kopp die letzten Minuten von außen betrachten musste. Die letzte Aktion auf dem Feld gehörte den Saarbrückern, Hemgesberg verwandelte in der letzten Spielminute noch einen Strafstoß zum 6:4-Endstand.
SVB-Trainer Robin Scheid sagte nach dem Spiel: "Das war mein erstes Pokalspiel als Trainer. Es war nervenaufreibend, das hätten wir nicht so gebraucht. Es wird uns auch in der Liga helfen, es war gut für die Kameradschaft, weil alle zusammen gehalten haben und an sich glaubten. Trotzdem haben wir weiterhin eine sehr dünne Personaldecke, das wird für das Sonntagspiel gegen Walpershofen noch schlimmer. Dann mussten wir heute 120 Minuten gehe, das ist nicht optimal, aber das wurde ja mit dem weiterkommen belohnt. Die meisten müssen am Donnerstag arbeiten und sollen sich dennoch regenerieren, das wird schwer. Wir sind stolz, dass wir das trotz der Rückschläge gewuppt haben. Wir bräuchten frisches Blut, aber das ist schwierig.
SVE-Trainer Roger Casim meinte: "Wir wussten, dass sie alles geben, der Platz ist klein, da müssen sich alle Teams umstellen. Bei uns haben einige gefehlt, die arbeiten mussten, die kommen am Sonntag aber fast alle wieder zurück. Ich denke aber, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und die Zuschauer einen guten Fight gesehen haben. Wir haben schon in der normalen Spielzeit zu viele Tore zugelassen. Es war insgesamt gut, sie haben das verdient gewonnen. Die Liga hat bei uns Vorrang, wir wollen jetzt auch in Neuweiler Punkte holen. Es fehlen ja auch noch viele Leute, weil sie in Urlaub sind, in Frankreich sind die Feriein länger. Die kommen so langsam zurück. das sind fünf oder sechs Spieler, die zum Stamm gehören. Die fehlen uns. Schon am Sonntag werden einige wieder da sein, aber die hatten dann ja noch kein Training".
Für den SV Bübingen, der nun am Sonntag den SV Walpershofen um 15 Uhr auf seinem Kunstrasenplatz (Auf den Ellern) empfängt, war es das dringend benötigte Erfolgserlebnis, der SV Emmersweiler tritt 15 Minuten später beim FC Neuweiler an. Das Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz "Koppshaus" im Sulzbacher Stadtteil ausgetragen.