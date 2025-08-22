Viel Hektik und noch mehr Tore in Bübingen

Zehn Tore, drei Zeitstrafen, eine Verlängerung mit fulminantem Ende und einen eher überraschenden Sieger sahen etwas weniger als 100 Zuschauer am Donnerstag im Meerwald-Stadion des SV Bübingen. Dabei war das Team aus dem Saarbrücker Stadtteil nach seinem mäßigen Saisonstart /drei Punkte aus drei Spielen, darunter zwei Niederlagen mit insgesamt zwölf Gegentoren) gegen das Team aus dem Großrosselner Gemeindeteil (drei Siege aus vier Spielen) nicht unbedingt als Favorit anzusehen. Doch die in dieser Runde von Robin Scheid trainierte Blau-Weißen ließen keinen Raum für Pessimismus, denn sie machten gleich deutlich, dass der Gast hier kein leichtes Spiel zu erwarten hätte. Julien Schildgen eröffnete den Torreigen nach sechs Minuten, Emmersweiler wusste durch Daniel Reinhardt (9.) noch eine schnelle Antwort. Schildgen brachte sein Team erneut in Führung (21.), wieder konnte der SVE kontern und Lucas Casin ausgleichen (27.). Zur Pause führten die Saarbrücker nach einem Treffer von Niko Culum dann mit 3:2. Das 4:2 durch Rouven Niklas Stupp (64.) hätte die Entscheidung sein können, aber nun bäumten sich die Gäste mit ihren zahlreichen französischen Spielern auf, zudem geriet Bübingen durch eine Zeitstrafe für Tobias Hauer in Unterzahl. Casin brachte seine Mannschaft auf 3:4 heran (74.) und er traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit auch zum 4:4-Ausgleich. Zu Beginn der Verlängerung gerieten die Gäste in Unterzahl, Daniel Reinhardt musste während einer Zeitstrafe von außen zusehen, wie Maurice Hemgesberg sein Team erneut in Führung brachte. Kaum waren die Gäste wieder komplett, geriet Bübingen in Unterzahl, als Leonard Kopp die letzten Minuten von außen betrachten musste. Die letzte Aktion auf dem Feld gehörte den Saarbrückern, Hemgesberg verwandelte in der letzten Spielminute noch einen Strafstoß zum 6:4-Endstand.

SVB-Trainer Robin Scheid sagte nach dem Spiel: "Das war mein erstes Pokalspiel als Trainer. Es war nervenaufreibend, das hätten wir nicht so gebraucht. Es wird uns auch in der Liga helfen, es war gut für die Kameradschaft, weil alle zusammen gehalten haben und an sich glaubten. Trotzdem haben wir weiterhin eine sehr dünne Personaldecke, das wird für das Sonntagspiel gegen Walpershofen noch schlimmer. Dann mussten wir heute 120 Minuten gehe, das ist nicht optimal, aber das wurde ja mit dem weiterkommen belohnt. Die meisten müssen am Donnerstag arbeiten und sollen sich dennoch regenerieren, das wird schwer. Wir sind stolz, dass wir das trotz der Rückschläge gewuppt haben. Wir bräuchten frisches Blut, aber das ist schwierig.