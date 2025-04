Viel Hektik und ein Elfmeter: Haunshofen gewinnt beim ASV Eglfing

Die Mienen beider Trainer nach diesem wahrlich intensiven Duell sprachen Bände. Da war Martin Fendt vom SV Haunshofen, der gleichsam glücklich wie erleichtert war und auch noch die Kraft aufbrachte, beide Töchter gleichzeitig hochzuheben. Und da war Felix Heidl vom ASV Eglfing, der neben mehreren Spielern auf der Auswechselbank saß und enttäuscht ins Nichts zu blicken schien.

Die Szene, die für beide Gefühlslagen letztendlich entscheidend war, ereignete sich spät in diesem Duell der Kreisklasse 3, in dem es für beide Teams in Sachen „direkter Klassenerhalt“ um wichtige Punkte ging. Haunshofens Christian Schuster setzte im Eglfinger Strafraum energisch dem Ball nach, der Versuch, ihn zu stoppen, geriet regelwidrig. „Der Elfer war einer“, sagte ASV-Coach Heidl. Fendt sah bei seinem Schützling „eine Willensaktion“, den Ball unbedingt haben zu wollen und damit den Gegner auch zu einem etwaigen Foul zu verleiten. Schuster trat selbst an und verwandelte zum 1:0 (89.). Eglfing half am Ende auch eine siebenminütige Nachspielzeit nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.