Viel hat nicht gefehlt Kreisklasse B Sinsheim +++ Der FV Elsenz hätte beinahe ins Aufstiegsrennen eingegriffen +++ Nächste Runde sollen mehr Punkte her von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Elsenzer (schwarz) bleiben hartnäckig an der Spitzengruppe dran. – Foto: Roman Gebhardt

Michael Feiler hat sämtliche Statistiken parat. "Punktetechnisch stehen wir jetzt schon besser da als letzte Saison, dazu haben wir zwölf Tore mehr geschossen und sechs weniger bekommen", sagt der Trainer des FV Elsenz. Für den ganz großen Wurf hat es aber (noch) nicht gereicht, seine Mannschaft wird die Runde entweder auf Rang drei oder vier abschließen.

Mehr war nicht drin und das findet er, "schade." Der 48-Jährige erklärt weiter: "Dieses Kalenderjahr hat uns ein Stück weit das Glück gefehlt. In entscheidenden Momenten hatten wir zu viele Verletzte und in den Spielen lief es oftmals nicht gerade für uns." Als Beispiel nennt er weiter die Ausbeute von nur einem Punkt aus den direkten Duellen mit den Tabellennachbarn aus Eichelberg/Landshausen und Gemmingen. Es gibt aber auch positive Eindrücke wie die vier Zähler gegen den Vizemeister aus Siegelsbach. Nichts zu holen gab es in zwei Duellen mit dem TSV Reichartshausen, dem Feiler herzlich, "zum verdienten Aufstieg", gratulieren möchte.

Noch ist die Saison 2025/26 aber nicht beendet, am Samstag wartet der letzte Spieltag beim SV Rohrbach/S. II. Für den Elsenz-Coach ist das, "sehr wichtig, weil wir nichts herschenken wollen." Aus Eigeninteresse wäre der Dreier wichtig, "damit wir auf 57 Punkte kommen, dann wären wir nur drei Zähler hinter unserem Ziel." Für die anstehende Saison soll diese Ausbeute erneut verbessert werden. Feiler, der in seine vierte Spielzeit als verantwortlicher FV-Trainer geht, sagt: "Wir stehen erneut vor einem kleinen Umbruch, einer Neuerfindung sozusagen, werden aber eine schlagkräftige Truppe haben."