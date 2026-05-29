Viel hat nicht gefehlt

Michael Feiler hat sämtliche Statistiken parat. "Punktetechnisch stehen wir jetzt schon besser da als letzte Saison, dazu haben wir zwölf Tore mehr geschossen und sechs weniger bekommen", sagt der Trainer des FV Elsenz. Für den ganz großen Wurf hat es aber (noch) nicht gereicht, seine Mannschaft wird die Runde entweder auf Rang drei oder vier abschließen.
Mehr war nicht drin und das findet er, "schade." Der 48-Jährige erklärt weiter: "Dieses Kalenderjahr hat uns ein Stück weit das Glück gefehlt. In entscheidenden Momenten hatten wir zu viele Verletzte und in den Spielen lief es oftmals nicht gerade für uns."
Als Beispiel nennt er weiter die Ausbeute von nur einem Punkt aus den direkten Duellen mit den Tabellennachbarn aus Eichelberg/Landshausen und Gemmingen. Es gibt aber auch positive Eindrücke wie die vier Zähler gegen den Vizemeister aus Siegelsbach. Nichts zu holen gab es in zwei Duellen mit dem TSV Reichartshausen, dem Feiler herzlich, "zum verdienten Aufstieg", gratulieren möchte.
Noch ist die Saison 2025/26 aber nicht beendet, am Samstag wartet der letzte Spieltag beim SV Rohrbach/S. II. Für den Elsenz-Coach ist das, "sehr wichtig, weil wir nichts herschenken wollen." Aus Eigeninteresse wäre der Dreier wichtig, "damit wir auf 57 Punkte kommen, dann wären wir nur drei Zähler hinter unserem Ziel."
Für die anstehende Saison soll diese Ausbeute erneut verbessert werden. Feiler, der in seine vierte Spielzeit als verantwortlicher FV-Trainer geht, sagt: "Wir stehen erneut vor einem kleinen Umbruch, einer Neuerfindung sozusagen, werden aber eine schlagkräftige Truppe haben."
Eine Veränderung steht obendrein im Trainerteam an. Der bisherige Co-Trainer Patrick Kerstan wird den FV verlassen und die zweite Mannschaft in seinem Heimatverein Cleebronn übernehmen. "Es war klar, dass bei Patrick irgendwann der nächste Schritt ansteht und das freut uns alle sehr für ihn, auch wenn sein Weggang natürlich schade ist", sagt Feiler zum Abgang seines langjährigen Wegbegleiters. Torwarttrainer Martin Majer bleibt weiterhin an Bord. Innerhalb des Kaders ist mit ein paar Ab- sowie Zugängen zu rechnen.
Was in Elsenz weiterhin bemerkenswert, ist die eigenständige A-Jugend. "Das ist sehr positiv, hier gilt ein besonderer Dank unserem Spieler Julian Holzwarth, der dieses Team mit großer Leidenschaft geformt hat und somit seinem Heimatverein einen großartigen Dienst erweist", sagt Feiler. Mittel- bis langfristig betrachtet ist das für den Klub ein unbestritten großer Vorteil, von dem andere Dorfvereine angesichts der geringen Jugendspielerzahlen im A-Jugend-Bereich nur träumen können.