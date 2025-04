Ratingen ist weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. – Foto: Arno Wirths

Viel hängt von Gianluca Silberbach ab bei Ratingen 04/19 Der Ratinger Oberligist kassierte zuletzt ein Debakel, Trainer Peter Radojewski moniert das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft. Am Freitagabend gegen Kleve fehlt auch Kapitän Phil Spillmann. Wie fängt das Team das auf? Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen 1. FC Kleve Gianluca Silberbach

Es gibt schönere Momente im Fußballerleben als die Videoanalyse eines Debakels. Doch genau durch so eine musste Ratingen 04/19 am Mittwoch – die 0:4-Klatsche beim SC St. Tönis musste Peter Radojewski mit seinem Team aufarbeiten. „Da habe ich dann einige Sachen auch persönlich klar und deutlich angesprochen“, berichtete der Trainer des Oberligisten und ergänzte: „Da muss die Griffigkeit bei jedem Einzelnen abgefragt werden. Da geht es um Basics, Konzentration, Zielstrebigkeit, Tiefe und Abschlüsse. Aber auch, dass wir zum Beispiel eine klare Zuteilung im Spielaufbau des Gegners haben, und dann früh ein vermeidbares Gegentor kassieren, das unsinnig ist, wenn man sich an die Vorgaben hält. Das kann man in der Analyse klar mit demjenigen besprechen, den es persönlich betrifft, weil es eben alle betrifft.“

Vor der Heimpartie am Freitagabend (19.30 Uhr) im Stadion gegen den Tabellen-Zwölften 1. FC Kleve nimmt Radojewski seine komplette Mannschaft in die Pflicht: „Die Sachen, die wir ansprechen, müssen jetzt einfach kommen. Es ist manchmal schwierig, herauszufinden, warum es bei dem einen oder anderen nicht läuft", sagt der Trainer und fügt mit Blick auf die Kaderplanung der neuen Saison an: „Wir kommen gerade in die Situation, in der wir Entscheidungen treffen oder eben nicht treffen. Das haben andere Mannschaften aber auch, und deswegen erwarte ich, dass von der Mannschaft mehr kommt."

Es herrscht Torflaute bei 04/19 Und zwar auf beiden Seiten des Spielfeldes. „Wir sind mit unseren zehn Toren die zweitschwächste Mannschaft der Rückrunde in der Torproduktion. Das verfolgt uns schon die ganze Saison“, mahnt Radojewski, der zu den jüngsten drei Spielen präzisiert: „Wir waren zu oft in den ersten Halbzeiten nicht gut, haben es aber gegen Meerbusch und mit Abstrichen gegen Schonnebeck ausgebügelt. Gegen St. Tönis war es das erste Mal, dass beide Halbzeiten nicht gut waren, und deswegen haben wir jetzt zwei Niederlagen hintereinander.“