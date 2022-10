Viel Geld für Mädchen in Nambia beim SV Glehn eingespielt SV Glehn: Der SV Glehn unterstützt einen Partnerverein in Namibia.

Mitorganisator Christopher Papadopoulos war nach der Auswertung der Einnahmen mehr als begeistert: „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt und können mehr als 1600 Euro an die Familienhilfe überweisen. Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer.“ Zum zweiten Mal nach 2021 hatte die Damenabteilung des SV Glehn mit dem „Girlsday for Namibia“ eine große Charity-Aktion zugunsten der Kinder- und Familienhilfe, dem Glehner Partnerverein, veranstaltet und damit den Sportpark wieder in eine bunte Fußballwelt verwandelt. Zu gewinnen gab es zahlreiche Preise unter anderem waren ein Trikot von Borussia Mönchengladbach und ein Autogrammball der „Fohlen-Elf“ in der Verlosung.