Viel fußballerische Qualität "Drei Fragen an.....": Kevin Vieth – Klare Kante, gewürzt mit Humor

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Kevin Vieth. – Foto: Jörg Struwe

Seit fast fünf Jahren spielt Kevin Vieth beim SuSV Heinbockel in der 3. Kreisklasse. Er scheint für gute Stimmung zu sorgen. Seine vielleicht nicht immer ernst gemeinten Antworten geben großen Anlass zum Schmunzeln.

Du spielst erst seit ein paar Jahren beim SuSV Heinbockel. Wo hast du vorher gespielt und wie bist du beim SuSV gelandet? Es gab als Fünf- und Sechsjähriger zwei Probetrainings beim SC Condor und VfL 93 in Hamburg, dann hatte ich die Schnauze vom aktiven Fußball direkt voll.

Mit Mitte 30, kurz vor der Geburt meines ersten Kindes, wo viele den Fußball hinter sich lassen, fragte mich ein heutiger Mitspieler, wie es denn um meine Fußballerkarriere stehen würde.

Spätestens als ich über fußballerisch aktive Arbeitskollegen auf die ersten FuPa-Spielberichte gestoßen bin, wurde es allerhöchste Zeit, die Buffer zu schnüren und zu testen, ob es im hohen Alter noch möglich ist, minimale Entwicklungsschritte zu gehen und eventuell einmal durch eine späte Einwechslung in einem FuPa-Spielbericht zu landen.

Dieser großartige Verein hat mir beides und sehr viel mehr ermöglicht, und ich kann jedem derzeit inaktiven, jedoch Fußballinteressierten nur ans Herz legen, bei einem Probetraining des SuSV vorbeizuschauen. Jeder, der Bock hat, sich reinzuhauen, kann hier die Zeit seines Lebens haben, egal wie lange er zuvor kein Fußball gespielt hat.

Was zeichnet deine Mannschaft aus? Wo liegen deine Stärken und Schwächen? Die Mannschaft zeichnet in erster Linie ihre hervorragende fußballerische Qualität aus! Toller Kombinationsfußball mit Ballstafetten zum Mit-der-Zunge-Schnalzen locken das Publikum an und versetzen es teils in Ekstase.

Das Ganze gepaart mit unbändigem Einsatz und Kampfgeist macht ein mitreißendes Gesamtbild aus. Es ist eine eingeschworene Mannschaft mit großem Zusammenhalt, ohne aus Spielern verschiedener Klassen (zum Beispiel Zweit- und Drittvertretungen) zusammengewürfelt zu sein.

Ich konnte durch die Heinbockeler Fußballschule meine Ballbehandlung, mein Kurzpassspiel und den Torabschluss in aussichtsreichen Positionen verbessern. Meine Schwächen sind das lahmarschige Tempo, die Distanzschüsse (Mäusehammer) und die Kommunikation auf dem Platz (Schnaufen und Pusten statt lautstarke Kommandos).