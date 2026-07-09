„Viel füreinander gearbeitet“

– Foto: Kilian Kantel

Im FuPa-Teamcheck ordnet Matthias Deeg, Teammanager der TSG Kirchberg, die Saison der TSG Kirchberg in der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall differenziert ein. Nach Abstieg und Trainerwechsel stand zunächst die Stabilisierung im Vordergrund, die insgesamt gelungen ist. Für die neue Saison soll nun mehr Konstanz her, während der eingeschlagene Weg mit jungen Spielern und starkem Teamgeist weitergeführt wird.

Die Saison 2025/2026 bewertet Matthias Deeg insgesamt als zufriedenstellend. Nach dem Abstieg und einem Trainerwechsel lag der Fokus zunächst darauf, die Mannschaft zu stabilisieren und wieder eine klare Richtung zu finden. Dieser Prozess ist aus seiner Sicht gelungen, auch wenn nicht alles reibungslos verlief.

Gerade die fehlende Konstanz und zahlreiche Unentschieden verhinderten eine noch bessere Platzierung. Dennoch sieht der Teammanager eine positive Entwicklung als Grundlage für die kommenden Aufgaben.

„Im Großen und Ganzen sind wir mit der Saison zufrieden. Nach dem Abstieg und dem Trainerwechsel war es wichtig, die Mannschaft wieder zu stabilisieren und den Blick nach vorne zu richten. Das ist uns insgesamt gelungen. Natürlich gab es auch Dinge, die wir besser machen müssen. Vor allem die vielen Unentschieden haben uns einige Punkte gekostet. Außerdem hat uns über längere Phasen die Konstanz gefehlt – sowohl innerhalb einzelner Spiele als auch über mehrere Wochen hinweg. Daran müssen wir in der kommenden Saison arbeiten.“, sagt Matthias Deeg gegenüber FuPa.

Positive Entwicklung und neuer Zusammenhalt

Besonders hervor hebt Matthias Deeg die Entwicklung der Mannschaft. Die Verjüngung des Kaders und das Hineinwachsen einzelner Spieler in neue Rollen haben das Team spürbar verändert. Vor allem der Zusammenhalt wird als entscheidender Faktor genannt.

„Sehr positiv war die Entwicklung unserer Mannschaft. Wir haben uns verjüngt und einige Spieler sind in neue Rollen hineingewachsen und haben mehr Verantwortung übernommen. Besonders stolz macht mich der starke Zusammenhalt im Team. Die Mannschaft hat immer füreinander gearbeitet, und genau das ist eine wichtige Basis, auf der wir weiter aufbauen können.“

Diese Entwicklung soll auch künftig eine zentrale Rolle spielen und weiter ausgebaut werden.

Vorbereitung mit Fokus auf das Miteinander

Große sportliche Highlights sind in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nicht geplant. Stattdessen steht die Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund.

„Größere Highlights sind in der Vorbereitung dieses Mal nicht geplant. Der Fokus liegt ganz klar darauf, uns bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten und als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen.“

Ergänzend sind Teamevents vorgesehen, die den Zusammenhalt zusätzlich stärken sollen.

„Ein bis zwei Teamevents sind aktuell noch in Planung. Solche gemeinsamen Aktivitäten sind immer eine gute Gelegenheit, den Zusammenhalt weiter zu stärken und neben dem Platz Zeit miteinander zu verbringen. Das ist für uns ein wichtiger Baustein, um als Team geschlossen in die neue Saison zu starten.“

Teamgedanke statt Einzelspieler

Einzelne Spieler möchte Matthias Deeg bewusst nicht hervorheben. Für ihn steht die geschlossene Mannschaftsleistung im Mittelpunkt. Besonders positiv bewertet er zudem die Integration von Nachwuchsspielern sowie die Trainingsbeteiligung.

„Einen einzelnen Spieler möchten wir bewusst nicht herausheben, weil wir unseren Erfolg als Mannschaft erreicht haben. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, und genau dieser Teamgedanke zeichnet uns aus. Besonders positiv war, dass wir zwei A-Jugendspieler direkt in die erste Mannschaft integrieren konnten. Beide haben sich schnell eingefunden und zeigen, dass der eingeschlagene Weg mit unseren jungen Spielern der richtige ist. Ein weiterer wichtiger Faktor war die hohe Trainingsbeteiligung. Mit einem Schnitt von rund 26 Spielern im Training hatten wir eine hervorragende Grundlage, um kontinuierlich und intensiv zu arbeiten. Dazu kommt der starke Zusammenhalt innerhalb des Teams. Ein großes Lob gilt auch unserem Trainerteam. Unsere Trainer haben es geschafft, jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln und die Mannschaft sowohl individuell als auch taktisch auf ein neues Niveau zu bringen. Diese Entwicklung war über die gesamte Saison deutlich erkennbar und ist ein wichtiger Baustein für unseren weiteren Weg.“

Klare Ziele für die neue Saison

Für die Spielzeit 2026/2027 formuliert die TSG Kirchberg klare sportliche und strukturelle Ziele. Sowohl erste als auch zweite Mannschaft sollen sich tabellarisch verbessern, gleichzeitig steht die Weiterentwicklung im Fokus.

„Für die neue Saison muss unser Anspruch ganz klar sein, uns sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mannschaft tabellarisch im Vergleich zur vergangenen Runde zu verbessern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der einzelnen Spieler und der gesamten Mannschaft. Darauf wollen wir im täglichen Training den Fokus legen, um uns insgesamt stabiler und konstanter aufzustellen. Ebenso spielt der Zusammenhalt im Team eine große Rolle. Diesen wollen wir weiter stärken, da er eine entscheidende Grundlage für unseren Erfolg ist. Darüber hinaus möchten wir weiterhin gezielt junge Spieler aus dem Jugendbereich integrieren. Das ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft der TSG Kirchberg und soll auch in der kommenden Saison konsequent fortgeführt werden.“

Favoriten im Titelrennen

Als Meisterschaftsfavoriten nennt Matthias Deeg den TSV Schrozberg und die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen, die aus seiner Sicht die besten Voraussetzungen mitbringen.

„TSV Schrozberg / SpVgg Hengstfeld-Wallhausen“, so seine Einschätzung.

Veränderung in der Vereinsstruktur

Auch abseits des Spielfelds gibt es Veränderungen. Abteilungsleiter Andreas Garmatter wird nach 6,5 Jahren aus privaten Gründen kürzertreten und in die zweite Reihe rücken. Gleichzeitig bleibt er dem Verein in beratender Funktion erhalten und unterstützt bei der Einarbeitung der neuen Abteilungsleitung.

Eine Nachfolge ist bereits gefunden, wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt offiziell bekannt gegeben.

„Unser Abteilungsleiter Andreas Garmatter wird nach 6,5 Jahren aus privaten Gründen kürzertreten und in die zweite Reihe rücken. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich für seine geleistete Arbeit bedanken. In seiner Zeit als Abteilungsleiter hat er den Verein in vielen Bereichen entscheidend mitgeprägt und vorangebracht. Er hat zahlreiche Entwicklungen angestoßen, Strukturen verbessert und immer viel Herzblut in die Abteilung investiert. Sein Engagement war über die gesamte Zeit hinweg ein großer Gewinn für den Verein. Gleichzeitig bleibt Andreas dem Verein weiterhin in beratender Funktion erhalten und steht auch für die Einarbeitung der neuen Abteilungsleitung so lange zur Verfügung, bis diese vollständig abgeschlossen ist. Umso mehr freut es uns, dass bereits eine Nachfolge gefunden wurde. Diese wird zu gegebener Zeit offiziell bekannt gegeben.“

Regel gegen Zeitspiel findet Zustimmung

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft befürwortet Matthias Deeg insbesondere Maßnahmen gegen Zeitspiel nach Verletzungsunterbrechungen.

„Dass ein Spieler nach einer Behandlung auf dem Platz für eine 1 Minute das Spielfeld verlassen muss, sorgt dafür, dass Verletzungsunterbrechungen nicht mehr so leicht zum Zeitspiel genutzt werden können. Dadurch wird das Spiel insgesamt ehrlicher und der Spielfluss bleibt eher erhalten. Natürlich muss man dabei immer unterscheiden, ob eine Verletzung echt ist oder nicht. Trotzdem ist der Ansatz nachvollziehbar, weil er einen gewissen Schutz vor bewusstem Verzögern bietet und für mehr Fairness sorgt.“