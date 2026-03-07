Viel Freude trotz trister Tabellensituation

Nachdem es vor der Winterpause in der Liga noch zu einem 2:2 gegen den SV Zeltingen-Rachtig gereicht hatte, ereilte die SG Mont Royal am Sonntag das Aus im Kreispokal (0:2) gegen denselben Kontrahenten. Trainer Johannes Röhl sprach von einer verdienten Niederlage: „Wir haben nicht richtig ins Spiel gefunden und teilweise zu ängstlich agiert. Zeltingen hatte mehr vom Spiel, sie hatten nach dem Wechsel die entscheidenden Momente auf ihrer Seite gehabt. Jetzt aber können wir uns voll auf den Abstiegskampf konzentrieren.“
Die Ausgangslage für die Vereinigten aus Kröv, Reil, Pünderich, Enkirch und Burg in der Kreisliga A9 ist kompliziert: Die Moselaner rangieren mit sechs Punkten aus 15 Partien und nur einem einzigen Sieg auf dem 13. Tabellenplatz, der am Ende der Saison den Abstieg bedeuten würde.
„Wenn wir das Spielglück erzwingen, jeder sich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt und eine gewisse Siegermentalität zurückkommt, können wir den Klassenverbleib schaffen. Wir rechnen uns noch gute Chancen aus“, setzt Röhl auf Teamgeist, Kompaktheit und Konsequenz im Abschluss.
Der 36-jährige Coach wird noch konkreter: „Um die nächsten Spiele für uns zu entscheiden, müssen wir früh pressen, enorme Laufbereitschaft zeigen und den Gegner unter Druck setzen. Das geht nur, wenn wir uns nicht verstecken oder einigeln, mutig agieren und uns deutlich mehr zutrauen.“
Röhl hat sich trotz der schwierigen sportlichen Lage längst zu seiner SG bekannt: „Mit dem Vorstand habe ich bereits gesprochen: Ich mache weiter. Die Mannschaft besitzt Potenzial, das sie aber auch in jedem Spiel abrufen muss.“
Der engagierte Coach kann nun wieder auf etliche Spieler zurückgreifen, die noch im Herbst verletzungsbedingt ausgefallen waren. So sind Felix Claus, Dominik Spier und Luca Gesser wieder da. „Besonders freut mich die Rückkehr unseres zweiten Torjägers. Aaron Reis ist vor zwei Wochen wieder ins Training eingestiegen und könnte bald wieder eine Option werden.“ Nach studienbedingtem Aufenthalt stößt Ende März auch Julius Niedersberg wieder dazu. Max Gertzmann (Studium in München) und Markus Mohr (verletzt) sind noch kein Thema.
Viel Freude bereitet dem Trainer Torwart Max Scherrer. Der 19-Jährige hat bis auf zwei Partien alle Spiele bestritten und sich nach Angaben von Röhl sehr gut entwickelt. Der Sohn des einstigen Reiler Urgesteins Volker Scherrer besitzt „eine extrem gute Dynamik, ist sehr beweglich, hat mit 1,88 Meter eine gute Körpergröße und kann im Sprung mühelos einen Spagat ansetzen.“ Beim Auftakt am Sonntag bei der SG Haag (Anstoß in Weiperath ist um 15 Uhr) sind die Mont-Royaler nur Außenseiter. „Das wird eine andere Hausnummer. Im Hinspiel (0:4) waren wir ab der 35. Minute aufgrund einer Gelb-Roten Karte dezimiert, doch wir haben gut dagegengehalten. Wir müssen selbstbewusst auftreten, ein gutes Anlaufverhalten zeigen und im Zentrum kompakt sein“, fordert Röhl.