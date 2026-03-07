Viel Freude trotz trister Tabellensituation A 9: Beim Vorletzten SG Mont Royal Kröv haben sie einen Plan geschmiedet, wie der Abstieg noch verhindert werden soll. von Lutz Schinköth · Heute, 01:25 Uhr · 0 Leser

Will das Spielglück erzwingen: Mont-Royal-Trainer Johannes Röhl (Mitte) – Foto: Sebastian J. Schwarz

Nachdem es vor der Winterpause in der Liga noch zu einem 2:2 gegen den SV Zeltingen-Rachtig gereicht hatte, ereilte die SG Mont Royal am Sonntag das Aus im Kreispokal (0:2) gegen denselben Kontrahenten. Trainer Johannes Röhl sprach von einer verdienten Niederlage: „Wir haben nicht richtig ins Spiel gefunden und teilweise zu ängstlich agiert. Zeltingen hatte mehr vom Spiel, sie hatten nach dem Wechsel die entscheidenden Momente auf ihrer Seite gehabt. Jetzt aber können wir uns voll auf den Abstiegskampf konzentrieren.“

Die Ausgangslage für die Vereinigten aus Kröv, Reil, Pünderich, Enkirch und Burg in der Kreisliga A9 ist kompliziert: Die Moselaner rangieren mit sechs Punkten aus 15 Partien und nur einem einzigen Sieg auf dem 13. Tabellenplatz, der am Ende der Saison den Abstieg bedeuten würde. „Wenn wir das Spielglück erzwingen, jeder sich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt und eine gewisse Siegermentalität zurückkommt, können wir den Klassenverbleib schaffen. Wir rechnen uns noch gute Chancen aus“, setzt Röhl auf Teamgeist, Kompaktheit und Konsequenz im Abschluss.

Der 36-jährige Coach wird noch konkreter: „Um die nächsten Spiele für uns zu entscheiden, müssen wir früh pressen, enorme Laufbereitschaft zeigen und den Gegner unter Druck setzen. Das geht nur, wenn wir uns nicht verstecken oder einigeln, mutig agieren und uns deutlich mehr zutrauen.“ Röhl hat sich trotz der schwierigen sportlichen Lage längst zu seiner SG bekannt: „Mit dem Vorstand habe ich bereits gesprochen: Ich mache weiter. Die Mannschaft besitzt Potenzial, das sie aber auch in jedem Spiel abrufen muss.“