Viel Euphorie um 1860: Grafenau wappnet sich für Löwen-Ansturm

Es es zweifelsohne das Testspiel-Highlight schlechthin für den TSV Grafenau in dieser Sommervorbereitung. Am kommenden Samstag um 14 Uhr kommen die Profis des TSV 1860 München in den Bayerischen Wald und messen sich in der Galgenau mit den "Stodbärn".

Die Euphorie um den TSV 1860 ist in diesen Tagen wieder mal groß. Mit der Rückkehr von Ex-Nationalspieler Kevin Volland und der Verpflichtung des Bundesliga-gestählten Florian Niederlechner haben die Löwen einen Hype unter der eigenen Anhängerschaft ausgelöst. Am gestrigen Sonntag bat Coach Patrick Glöckner zum Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße 114. Trotz brütender Hitze und Temperaturen von über 30 Grad wohnten dem Aufgalopp stattliche 1.100 Zuschauer bei. "Unglaublich. Ich hatte Gänsehaut, als ich das alles gesehen habe", meinte Niederlechner. Und bei Mainz 05, Freiburg, Augsburg und zuletzt Hertha BSC dürfte der gebürtige Oberbayer so einiges erlebt haben.

Bei den "Stodbärn", die erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost sichern konnten, hat sich in der Sommerpause relativ wenig getan. "Mit Michael Friedl und Tim Wegerbauer konnten bislang zwei Neuzugänge verpflichtet werden. Benjamin Klose und Philipp Wilhelm haben uns verlassen. Das ist durchaus positiv, denn wir haben nicht wie in den vergangenen Jahren zahlreiche Spieler verloren", erläutert Seitz. Hat er noch einen Abschiedswunsch für die kommende Saison? "Ich hoffe, dass wir nicht wieder einen Horrorstart hinlegen wie vergangenes Jahr, als wir die ersten fünf Spiele allesamt verloren hatten. Das hing uns die ganze Saison über nach. Dieses Mal wünsche ich mir, dass wir erfolgreicher starten und nicht gleich wieder die Tabelle von unten anschauen müssen."

So verwundert es nicht, dass die Neugier aufs erste Testspiel der neuen Löwen groß ist. "Wir haben bislang schon über 1.200 Karten im Vorverkauf abgesetzt", informiert Grafenaus Urgestein und Tausendsassa Franz Seitz. Am heutigen Montag um 14 Uhr endete der Online-Vorverkauf. An allen anderen Vorverkaufstellen sind selbstverständlich noch Karten zu erwerben. Für den 63-jährigen Seitz wird es übrigens auch aus einem weiteren Grund ein ganz besonderes Spiel werden. Der Funktionär wird kurz vor der Partie für über 30 Jahre unermüdliches ehrenamtliches Engagement im Verein geehrt. Seinen Posten als Sportlicher Leiter will er nun endgültig an die jüngere Generation abgeben. "Jetzt ist Schluss, definitiv. Ich werde sicher nicht den Uli Hoeneß geben und mich ständig in Dinge einmischen. Ich werde nur noch Platzwart machen", grinst Seitz.

Wie der krasse Außenseiter aus dem Bayerwald die Aufgabe gegen den Altmeister von 1966 angehen wird? Coach Alex Adam dazu: "Es ist natürlich ein Highlight-Spiel für uns alle. Nichtsdestotrotz ist es nur eines von vier Vorbereitungsspielen, also erhoffe ich mir schon die ein oder andere Erkenntnis. Vor allem in der ersten Halbzeit wollen wir so lange wie möglich dagegenhalten und nicht gleich 0:3 oder 0:4 hinten liegen. Auch in Sachen Fitness und Verhalten im Defensivverbund werden wir aufgezeigt bekommen, wie weit wir sind." Weil möglichst alle Spieler zum Einsatz kommen sollen, wird Adam in der Pause kräftig durchwechseln. Weshalb die zweiten 45 Minuten unter anderen Gesichtspunkten zu bewerten sein werden. "Jeder soll drankommen, alle sollen so ein Highlight miterleben dürfen. Dann kann`s schon sein, dass es ein bissl böse wird", schmunzelt Adam. Auf Seiten der Hausherren wird Bundeswehrler Kevin Kesten berufsbedingt wohl nicht mit dabei sein können.

Die Zuschauer dürfen sich auf Seiten der Löwen auf klangvolle Namen freuen. Auch die neuen "Zugpferde" Kevin Volland und Florian Niederlechner sowie sämtliche Neuzugänge werden die Reise nach Grafenau mit antreten. "Wir kommen mit dem kompletten Kader - Stand jetzt", bestätigt 1860-Pressesprecher Rainer Kmeth. Vorbehaltlich selbstredend, dass sich während der Trainingswoche niemand verletzt.



In die Wege geleitet hat das Ganze übrigens Maxi Weiß. Der 29-Jährige war lange selbst für die "Stodbärn" aktiv, brachte sich zudem als Teammanager ein. Seit eineinhalb Jahren hilft er nunmehr im Hintergrund mit, wenn es um organisatorische Dinge rund um den Verein geht. Seiner Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass die Löwen nach Grafenau kommen. "Es war schon als Aktiver immer ein Traum von mir, mal gegen eine Profimannschaft zu spielen. 2022 zum 160-jährigen Vereinsjubiläum des TSV Grafenau habe ich die Sechziger einfach mal angeschrieben, ob was machbar wäre. 2023 wurde es dann konkreter und wir haben eigentlich erst für 2026 ein Testspiel arrangiert. Schön, dass es nun in diesem Sommer schon klappt. Und für uns ist es freilich ein Glücksfall, dass die Löwen just für die kommende Saison so bekannte Spieler wie Kevin Volland oder Florian Niederlechner verpflichtet haben", betont Weiß lächelnd.





Wichtige Infos zur Partie:





Aufgrund des Aufbaus des Volksfests ist der Volksfestparkplatz gesperrt. Ausreichend Parkgelegenheiten stehen auf dem Meininger-Parkplatz bei der Alten Post, auf dem Freibad-Parkplatz und dem Babalu-Freizeitpark-Parkplatz zur Verfügung. "Diese Parkgelegenheiten sind alle nur drei bis fünf Minuten Fußmarsch durch den Kurpark vom Stadion entfernt", betont der Verein. Der TSV Grafenau bittet aufgrund des zu erwartenden Zuschauerandrangs um rechtzeitiges Kommen. Das Spiel beginnt um 14 Uhr, die Kassen öffnen um 12 Uhr. Für alle, die eine Karte im Vorverkauf erworben haben, wird eine sogenannte "Fast Lane" freigehalten, um den Zugang zum Stadion zügig zu gewährleisten.