Viel Erfahrung fürs Brühler Mittelfeld

Der 25-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit – insgesamt absolvierte er 37 Partien in der Mittelrheinliga sowie 52 Spiele in der Landesliga. Seine Spielintelligenz, Technik und Übersicht machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für das kreative Zentrum der Mannschaft.

Schon in der Vergangenheit kreuzten sich seine Wege mit Trainer Arif Cinar und Co-Trainer Taylan Can Issi: Gemeinsam standen sie bei der SpVg Wesseling-Urfeld auf beziehungsweise neben dem Platz. Cinar, als sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion tätig, ist überzeugt, dass diese gemeinsame Vergangenheit dem Teamgeist zugutekommen wird.

Auch abseits des Platzes bringt Dzierzok beste Voraussetzungen mit: Innerhalb der Mannschaft trifft er auf viele Freunde, was ihm den Einstieg zusätzlich erleichtert.