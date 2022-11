Sachar Theres (l.) ist neuer Sportlicher Leiter beim 1.FC Mühlhausen. – Foto: Siegfried Lörz

Viel Erfahrung für den FCM Verbandsliga +++ Sachar Theres steigt als Sportlicher Leiter in Mühlhausen ein +++ Am Samstag geht´s nach Weinheim

An fachlicher Expertise kann es nicht mangeln beim 1.FC Mühlhausen. Seit vergangener Woche ist Sachar Theres bei dem Verein, den er bereits von 2014 bis ´18 trainierte, wieder tätig. Er hat als Sportlicher Leiter übernommen. Es ist quasi ein Heimspiel für den 48-Jährigen, der lediglich zwei Gehminuten vom Sportgelände entfernt zuhause ist.

"Der Verein ist auf mich zugekommen und es hat auch direkt gepasst", sagt Theres. Wichtig war ihm, ein klares Aufgabengebiet zu bekommen und dahingehend stellt sich der FCM in Zukunft breiter auf. Er selbst ist für die sportlichen Belange rund um die Kaderplanung zuständig. Die bisherigen Sportlichen Leiter bleiben dem Verein ebenfalls erhalten, Bernd Kretz im administrativen Bereich und Mohamed Amallah für die Budgetplanung sowie Sponsorenakquise.