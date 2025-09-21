»Viel Erfahrung« + Franzi Schwaiberger = Vierter Sieg im vierten Spiel

Ohne die Leistung ihrer Teamkollegen schmälern zu wollen, aber: Franziska Schwaiberger ist eben Franziska Schwaiberger. Eine Unterschiedsspielerin für die besonderen Momente. Am 4. Spieltag trat die 29-Jährige jedoch nicht, wie eigentlich gewohnt, als Torjägerin in Erscheinung, sondern als Vorlagengeberin. Mirlinda Lushi, Trainerin der unterlegenen Ingolstadter Reserve, hat sie dennoch - oder gerade deswegen - als Frau des Tages ausgemacht beim 2:0-Heimsieg des FC Ruderting am Samstagnachmittag.

Der Vizemeister arbeitet somit weiter am perfekten Start in die Saison. Gegen die oberbayerische Zweitliga-Reserve konnte der vierte Sieg im vierten Spiel der noch jungen Saison in der Frauen-Bayernliga eingefahren werden. Zu hoch will Trainer Florian Spiller diesen Auftakt nach Maß allerdings nicht hängen. "Es ist einfach ein guter Start", ist er zurückhaltend. "Perfekt kannst du erst sagen, wenn wir gegen die Großen der Liga wie Forstern bestehen."

Vor der Kür kommt jedoch bekanntlich die Pflicht. Und die hat der FC Ruderting - wie schon in der Vorwoche - gemeistert. Gegen den FCI II entwickelte sich Spiller zufolge eine "offene Begegnung. In der ersten Halbzeit hatten wir das ruhigere Spiel nach vorne. Nach der Pause hatte Ingolstadt eine Drangphase, in der wir einen Konter zum 1:0 setzen konnten". Schwerdt, Haider & Co. waren eben da, als sie da sein mussten. Eine Charaktereigenschaft, die ein Spitzenteam definiert. "Dann sind wir, auch nach dem berechtigten Elfmeter, dran geblieben und haben uns mit einem guten Spielzug belohnt. Das Ergebnis ist gerechtfertigt."

Ein etwas anderes Fazit zieht Mirlinda Lushi. "Meine Mannschaft hätte einen Punkt verdient gehabt", ist die 34-Jährige überzeugt. "Die Mädls haben Ruderting vor Probleme gestellt, wir haben körperlich gut dagegen gehalten. Leider fehlt uns jedoch offensiv noch die nötige Durchschlagskraft." Die jungen Schanzerinnen hätten eine wichtige Erfahrung gesammelt und den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gemacht. Die Belohnung blieb jedoch aus. Weil sich Ruderting auf seine Ausnahmekönnerin verlassen konnte, wie die FCI-Trainerin findet: "Die viele Erfahrung hat den Unterschied gemacht. Und ohne Franziska Schwaiberger auf dem Platz, geht das Spiel Unentschieden aus..."