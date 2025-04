"Viel Druck auf dem Kessel": ASV Dachau gewinnt in Aschheim

Christian Roth muss nichts Außergewöhnliches versuchen, um seine Trainer von sich zu überzeugen. Das weiß das Urgestein des Fußball-Bezirksligisten ASV Dachau. Der 35-Jährige beschränkt sich auf das, was er kann. „Das macht er überragend”, schwärmt Trainer Matthias Koston. Im Gastspiel beim FC Aschheim feierte Roth ein erfolgreiches Comeback nach langer Verletzungspause. Der ASV gewann 2:0 – auch, weil Roth so spielte, als wäre er nie weg gewesen.

In seinem ersten Spiel seit gut zwei Monaten bildete Roth mit Dimitrios Papadopoulos die Innenverteidigung. Das Duo strahlte große Souveränität aus, die auf die Mitspieler abfärbte. Dass bei Aschheim die beiden Torjäger Lordan Handanovic und Antonio Saponaro nicht im Kader standen, spielte dem ASV außerdem in die Karten. So blieb Aschheim in einer taktisch geprägten ersten Hälfte ohne nennenswerte Torchance.

Auch den Dachauern fehlten in der Offensive die Ideen und die Entschlossenheit. Mit 0:0 ging es in die Pause. „Es war ein taktisches Belauern, keiner wollte einen Fehler machen”, so ASV-Coach Koston, der mit der Leistung seiner Mannschaft bis dahin nicht zufrieden war: „Wir haben Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, nicht gut umgesetzt. Dazu gehörte das Pass㈠spiel, das war zu wenig druckvoll.”