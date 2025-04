Viel Drama und einige Tore in den Bezirkspokal-Spielen

Am heutigen Samstag standen viele Partien aus den Bezirkspokal-Wettbewerben in Württemberg auf dem Programm.

Bezirk Bodensee

Herren-Bezirkspokal: Viertelfinale

Do., 17.04.25 18:00 Uhr SV Neuravensburg - SV Kressbronn 5:7 n.E.

Do., 17.04.25 18:00 Uhr TSV Tettnang - SV Maierhöfen/Grünenbach 1:2

Do., 17.04.25 18:30 Uhr TSG Ailingen - TSV Eschach 1:4

Do., 17.04.25 18:30 Uhr SG Kißlegg - SGM Beuren/Rohrdorf 3:1

Halbfinale

Do., 01.05.25 15:00 Uhr SG Kißlegg - TSV Eschach

Do., 01.05.25 15:00 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Kressbronn

---

Frauen-Bezirkspokal: Halbfinale

Mo., 21.04.25 11:00 Uhr SV Kressbronn - SV Bergatreute

Mo., 21.04.25 11:00 Uhr SV Bergatreute II - SV Beuren/Isny

---

Bezirk Donau/Iller

Frauen-Bezirkspokal: Halbfinale

Do., 17.04.25 18:30 Uhr SGM Öpfingen/Altheim II/Ennahofen II - VfL Ulm/Neu-Ulm 1:3

Mi., 30.04.25 19:00 Uhr TSV Holzheim - SG Griesingen / Munderkingen

---

Bezirk Neckar/Fils

Frauen-Bezirkspokal: Viertelfinale

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr SG Wendlingen/TSV Ötlingen II - TSV Grafenberg 3:0

Sa., 19.04.25 17:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - TSG Salach 3:0/Wertung

Sa., 19.04.25 17:00 Uhr VfB Neuffen - TSV Baltmannsweiler 0:3/Wertung

Sa., 19.04.25 17:00 Uhr TSV Wäschenbeuren - 1. Göppinger SV 0:3

---

Bezirk Nordschwarzwald

Herren-Bezirkspokal: Viertelfinale

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TuS Ergenzingen - VfR Sulz

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Spvgg Freudenstadt - 1. FC Altburg

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Möttlingen - SC Neubulach

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Oberreichenbach/Würzbach - SV Alpirsbach-Rötenbach

---

Frauen-Bezirkspokal: Halbfinale

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG SV Glatten / SV Hopfau 1:5

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SV Eutingen II - TSG Wittershausen 2:3

---

Bezirk Oberschwaben

Herren-Bezirkspokal: Viertelfinale

Mo., 21.04.25 16:00 Uhr SG Hettingen/Inneringen - SV Betzenweiler

Mo., 21.04.25 16:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - SG Ringschnait / Mittelbuch

Mo., 21.04.25 16:00 Uhr FC Laiz - SV Burgrieden

Mo., 21.04.25 16:00 Uhr VfB Gutenzell - SF Hundersingen

---

Frauen-Bezirkspokal: Halbfinale

Sa., 19.04.25 11:00 Uhr SV Burgrieden - SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt 0:1

Sa., 19.04.25 15:00 Uhr SGM Dettingen - TSV Warthausen 1:4

---

Bezirk Rems/Murr/Hall

Herren-Bezirkspokal: Halbfinale

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr TSV Schornbach - SV Allmersbach 4:6 n.E.

Mi., 23.04.25 20:00 Uhr TSV Schmiden - TSV Nellmersbach

---

Frauen-Bezirkspokal: Halbfinale

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - SV Hegnach II 3:0

Sa., 26.04.25 15:00 Uhr SG Ilshofen / TSV Dünsbach - TSV Michelfeld 1954

---

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Herren-Bezirkspokal: Viertelfinale

Di., 15.04.25 19:30 Uhr SV Rangendingen - SV Winzeln 0:1

Do., 17.04.25 18:30 Uhr FC Hardt - VfL Mühlheim 7:8 n.E.

Do., 17.04.25 19:00 Uhr SG Schramberg / SV Sulgen - Spvgg 06 Trossingen 1:2

Do., 17.04.25 19:00 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - FC Grosselfingen 4:2

---

Frauen-Bezirkspokal: Halbfinale

Sa., 19.04.25 17:00 Uhr TSV Frommern II - SC 04 Tuttlingen 1:7

Sa., 19.04.25 17:00 Uhr Spvgg Aldingen - TSV Stetten Hechingen 2:0

---

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Herren-Bezirkspokal: Halbfinale

Do., 10.04.25 19:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - SG Weilimdorf 2:1

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen - VfL Herrenberg 6:5 n.E.

---

Frauen-Bezirkspokal: Halbfinale

Sa., 19.04.25 11:00 Uhr VfL Herrenberg II - Sportvg Feuerbach 1:6

Sa., 19.04.25 11:00 Uhr TSV Leinfelden Ladies - TSV Grafenau 3:4