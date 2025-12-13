Viel Bezirksliga-Erfahrung für Kreisligisten im Doppelpack

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Eine Rückkehr gibt es in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall. Bereits bis 2024 war Stürmer Jan Celik für die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach am Ball und erzielte in der Spielzeit 2023/24 starke 30 Tore. Im Anschluss zog es ihn zur SG Oppenweiler-Strümpfelbach in die Bezirksliga Rems/Murr/Hall. In den vergangenen anderthalb Spielzeiten kommt Celik bei der SGOS auf 26 Spiele und 17 Torbeteiligungen. Zur Winterpause wechselt der 25-Jährige wieder nach Kleinaspach zurück.

SV Degerschlacht

Der junge Defensivmann Lauro Kienle wechselt in der Winterpause vom TSV Betzingen zum SV Degerschlacht. Kienle war in der Jugend für den SSV Reutlingen, VfL Pfullingen, die Stuttgarter Kickers und die TSG Balingen am Ball. Seine erste Erfahrung im Herrenbereich sammelte er bei Landesligist Croatia Reutlingen. Vor der laufenden Saison wechselte der Verteidiger zum TSV Betzingen in der Kreisliga A2 Alb, wo er nun innerhalb der Liga vom Siebten zum Dritten SV Degerschlacht wechselt.

Türkspor Stuttgart

Mit Kerim Karaboga und Alexander Grigoras wechseln in der Winterpause gleich zwei Spieler vom TSC Kornwestheim zu Türkspor Stuttgart. Beide Akteure haben in der Bezirksliga bereits einige Erfahrung gesammelt und verstärken nun den Dritten der Kreislgia A1 Stuttgart/Böblingen.

