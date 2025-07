Viel Bewegung beim SV Am Ettersberg – Unioner-Duo kehrt zurück

Am Ettersb.

Beim SV Am Ettersberg hat sich auch in diesem Sommer wieder einiges getan. Der Club, der sportlich eigentlich abgestiegen war, aber vom Rückzug der zweiten Mannschaft des Schöndorfer SV profitierte, will sich nun sportlich neu aufstellen – mit neuen Gesichtern, aber auch einigen schmerzhaften Verlusten.