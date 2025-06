Viel Bewegung beim Bovender SV

Außerdem wird Leo Lüdecke den Verein verlassen, vorerst allerdings nur für ein Jahr. Der junge Torwart stand in der abgelaufenen Saison in fünf Ligaspielen, sowie einem Pokalspiel auf dem Feld und soll nun beim Bezirksligisten Landolfshausen/Seulingen Spielpraxis sammeln.

Definitiv den Verein verlassen wird Jan Hooge. Er kam 2023 aus der Zweitvertretung der SVG Göttingen und entwickelte sich in Bovenden prächtig weiter. In den zwei Saison stand er 42 Mal auf dem Feld und traf dabei zwei Mal. Nun kehrt Hooge wieder zurück nach Göttingen und wird dort in der Landesliga auflaufen.

Durch die geografische Lage in Südniedersachsen streckt man bei der Kaderplanung die Fühler gerne mal gen Hessen aus. So auch bei den zwei Neuzugängen. Finn Ellenberger wird vom FC Homberg zum Landesligisten wechseln. Der 22-Jährige spielte in der Jugend unter anderem für den KSV Hessen Kassel und im Seniorenbereich dann für den Gruppenligisten FC Homberg.

Dort spielte der Allrounder insgesamt 31 Mal, in der vergangenen Saison allerdings nur drei Mal. Dem physisch starken Spieler sei die Fahrtstrecke mittlerweile zu lang, da er in Göttingen studiert und wohnt. „Ich muss mich sicher erst an die neue Umgebung, die Mannschaft und das regelmäßige Training gewöhnen, werde dann aber dem Team hoffentlich helfen können. In den vergangenen Monaten habe ich physisch an mir gearbeitet, nun kann es losgehen!“ so Ellenberger selbst zum Wechsel.

Nach dem Abgang von Lüdecke musste der Landesligist auch im Tor tätig werden und komplettiert mit Theodor Bachmann das Torwart-Trio. Der 20-Jährige spielte schon in der Jugend für Bovenden, blieb dann aber bis zur U19 beim KSV Hessen Kassel. In den vergangenen zwei Saisons war der Keeper für die U23 des Regionalligisten in der Verbandsliga aktiv und absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Partien. Außerdem wird Bachmann die Torhüter der B-Jugend trainieren und integriert sich direkt voll in den Verein zurück.