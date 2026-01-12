Viel Bewegung bei der Holzheimer SG

Wesentlich lieber spricht er über Paul Sauer. Der 19-Jährige hatte Ende August wegen eines ins Auge gefassten Aufenthalts in den USA seinen Vertrag beim Regionalligisten FC Gütersloh aufgelöst. Die Pläne zerschlugen sich jedoch, so dass der Dormagener zurück in den Rhein-Kreis kehrte und sich während der Hinrunde in Holzheim fithielt. Neumann hatte den Mittelfeldspieler, der in der Sommerpause aus Sachsen (U19 Chemnitzer FC) nach Ostwestfalen gezogen war, in seiner Funktion als DFB-Stützpunkt-Trainer im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss noch als C-Jugendlichen kennengelernt.

„Zu unserer Idee, auf junge Spieler zu setzen“, passen für Neumann auch zwei weitere Neuverpflichtungen: Der 22-jährige Dion Gutaj zählte beim Oberligisten TSV Meerbusch seit der Saison 2022/23 zum Stammpersonal. „Er brauchte einfach mal eine Veränderung“, weiß sein neuer Coach. Mohamad Hegi (21) kommt vom Oberliga-Rivalen SC St. Tönis, kann aber auch vier Einsätze für den VVV Venlo in der Eersten Divisie, die zweithöchste Profiliga in den Niederlanden, vorweisen. Neumann, der noch einen Platz in seinem Kader frei hätte: „Er bringt uns noch mal ein bisschen mehr Stabilität.“

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: