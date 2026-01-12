Viel Bewegung bei der Holzheimer SG

Ab Mittwoch tritt die Holzheimer SG in Gustorf zur Mission Titelverteidigung an – und zwar mit dem bestmöglichen Kader. Sich das Turnier um die Kreishallenmeisterschaft mit Blick auf den schon am 1. Februar mit dem Match beim 1. FC Kleve fortzusetzenden Kampf um den Klassenverbleib in der Oberliga Niederrhein zu schenken, wäre Trainer Jesco Neumann nie in den Sinn gekommen. „Die Jungs haben Spaß daran. Und wenn man sieht, wie der Fußballkreis das jetzt aufzieht, sollte man das auch mit seiner Teilnahme honorieren.“
Nur der frühe Rückrundenstart auf dem Feld liegt ihm im Magen. „Was hätte dagegengesprochen, am 15. Februar zu starten?“, fragt er. „Dann hätten wir erst nach der Hallenkreismeisterschaft mit der Vorbereitung begonnen und immer noch vier Wochen Zeit gehabt.“ Zumal der Wintereinbruch mit Schnee und Eis ohnehin alle Planungen über den Haufen geworfen hat. Die Testspiele bei der DJK Gnadental am Freitag und beim 1. FC Grevenbroich-Süd am Sonntag fielen aus. Zum Kicken ging es stattdessen in die Soccerhallen in Norf und Meerbusch. Wichtig zwar, um die Spieler zusammenzubringen, aber natürlich kein Ersatz für eine ordentliche Trainingseinheit auf dem heimischen Kunstrasen.
Dabei zählt für die HSG jede Minute auf dem Feld doppelt, hat sich im Kader während der kurzen Winterpause doch einiges getan: Dass Dennis Höfling, in der vergangenen Saison noch eine ganz wichtige Figur im Aufstiegskampf der Landesliga, nach nur sechs Oberliga-Einsätzen zum Landesligisten SC Kapellen gewechselt ist, kann Neumann, der auch auf den in der ersten Serie nur dreimal berücksichtigten Anas El Rifai (zum TSV Eller) verzichten muss, absolut nachvollziehen. „Und er hat das auch sehr gut kommuniziert.“ Genauso sei das im Fall von Simon Büchte. Den 21-Jährigen, in allen 17 Partien der Hinrunde im Einsatz, zieht es für sein BWL-Studium nach West Palm Beach im sonnigen Florida. „Für uns menschlich wie sportlich ein herber Verlust“, sagt Neumann.
Mächtig zu knabbern hat der Coach zudem am Abgang von Tom Meurer zum Ligakonkurrenten 1. FC Monheim, wo noch vor Weihnachten auch schon der Sportliche Leiter Simon Büttgenbach angeheuert hatte. „Das tut weh, er ist für uns nicht zu ersetzen.“ Kommentierten möchte er diese Personalie indes ebenso wenig wie den Wechsel von Luca Busch ebenfalls zum FC Monheim.
Wesentlich lieber spricht er über Paul Sauer. Der 19-Jährige hatte Ende August wegen eines ins Auge gefassten Aufenthalts in den USA seinen Vertrag beim Regionalligisten FC Gütersloh aufgelöst. Die Pläne zerschlugen sich jedoch, so dass der Dormagener zurück in den Rhein-Kreis kehrte und sich während der Hinrunde in Holzheim fithielt. Neumann hatte den Mittelfeldspieler, der in der Sommerpause aus Sachsen (U19 Chemnitzer FC) nach Ostwestfalen gezogen war, in seiner Funktion als DFB-Stützpunkt-Trainer im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss noch als C-Jugendlichen kennengelernt.
„Zu unserer Idee, auf junge Spieler zu setzen“, passen für Neumann auch zwei weitere Neuverpflichtungen: Der 22-jährige Dion Gutaj zählte beim Oberligisten TSV Meerbusch seit der Saison 2022/23 zum Stammpersonal. „Er brauchte einfach mal eine Veränderung“, weiß sein neuer Coach. Mohamad Hegi (21) kommt vom Oberliga-Rivalen SC St. Tönis, kann aber auch vier Einsätze für den VVV Venlo in der Eersten Divisie, die zweithöchste Profiliga in den Niederlanden, vorweisen. Neumann, der noch einen Platz in seinem Kader frei hätte: „Er bringt uns noch mal ein bisschen mehr Stabilität.“
