Viel Beifall und ein Hauch von Euphorie

Perfekter Start für das neue Leitungsteam der Fußballabteilung des SC Spelle-Venhaus mit rund 1300 Mitgliedern, davon etwa 900 Aktive, sowie 39 Mannschaften: Bei der erstmals auf der Tribüne im Getränke Hoffmann Stadion durchgeführten Versammlung wurden Markus Schütte, Torben Thien und Wolfgang Schütte einstimmig gewählt und mit viel Beifall im neuen Amt begrüßt. Êin Hauch von Euphorie war spürbar.
Dass das neue Führungstrio mit Markus Schütte als Sprecher über viel Fachkompetenz und ein gutes Netzwerk verfügt sowie den Schwarz-Weißen sehr eng verbunden ist, wurde auch von den Vereinsvorsitzenden Thomas Sielker und Thomas Lindemann sowie dem bisherigen Vorsitzenden der Fußballabteilung und jetzigen SCSV-Geschäftsführer Jürgen Wesenberg deutlich gemacht.
Bei der Vorstellung der Ideen machten die beiden Schütte-Brüder und Thien deutlich, dass sie sich als Team verstehen - und in Teamwork mit allen zusammengearbeitet werden soll, die Interesse daran haben. Markus Schütte war zufrieden, dass Thien nach seinem Anruf gesagt habe, er sei dabei. Thien hat bis 2025 zwölf Jahre für den Verein gespielt. Wolfgang Schütte, der sich lange bei den Schwarz-Weißen engagiert, verfüge über viele Erfahrungen bei anderen Vereinen, wie dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück. Von dem Netzwerk könne Spelle profitieren, sagte Markus Schütte.
In einem Organigramm wurden als Aufgaben des Leitungsteams und von Kassenwart Christoper Sauren die Bereiche Sponsoring, Infrastruktur, Leistungs- und Breitensport, Netzwerkaufbau, Finanzen und Strategie genannt. Für die Bereiche Eventmanagement, Sportliche Leitung (Alte Herren, Damen, Herren und Jugend), Spielbetrieb und Öffentlichkeitsarbeit wurden Namen präsentiert.
„Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann“, betonte Thien. Jetzt gehe es darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem Interessierte verantwortlich arbeiten und sich frei bewegen könnten. „Jeder muss wissen, an wen er sich wenden kann.“ Es gelte, gemeinsame Ziele mit den Abteilungen gemeinschaftlich zu erarbeiten und eine Kultur der offenen und ehrlichen Kommunikation zu schaffen. „Das können wir nicht alleine. Wir brauchen eure Hilfe“, bat Thien um Unterstützung.
Derzeit beschäftige sich das Leitungsteam mit der Ist-Analyse, erläuterte Wolfgang Schütte. Viel sei im Verein bereits in den richtigen Bahnen, wusste er. Die Jugendabteilung sei hervorragend aufgestellt. Alle Fußballteams müssten auf dem Platz für gute Stimmung sorgen. „Wir wollen keine Mannschaft aufhalten.“
Kassenwart Christopher Sauren präsentierte die Finanzen und wurde ebenso wie der Vorstand einstimmig entlastet. Mit viel Lob und Beifall wurden Jürgen Wesenberg, der 2. Vorsitzende Karsten Pöppe, Andreas Schulte (U23) und Manfred Brämsmann (Marketing) verabschiedet.
Wesenberg verwies in seinem Bericht auf die positive Entwicklung der Fußballsparte beim SCSV. Durch die herausragende Zusammenarbeit von Vorstand, Trainern, Betreuern, Spielern, Eltern, Sponsoren, Förderverein, ehrenamtlichen Helfern und zahlreichen Teams hinter den Kulissen „konnten wichtige Ziele erreicht und die Zukunft des Fußballs nachhaltig gestaltet werden“. Mit dem Bau des neuen Kunstrasenplatzes und der Installation der modernen LED-Flutlichtanlage seien die infrastrukturellen Voraussetzungen entscheidend verbessert worden.
Wesenberg verwies auf viele Aktionen, die den großen Zusammenhalt und das Engagement in der Fußballabteilung bewiesen: Großevents wie die Spiele gegen Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach. „Auch die Regionalliga Saison hat ehrenamtlich toll funktioniert.“
Die erste Herrenmannschaft hat sich dauerhaft in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen etabliert. Mit der Meisterschaft 2023 gelang der „historische Aufstieg“ in die Regionalliga. Durch die neue Organisationsstruktur und die gezielte Förderung junger Talente seien die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen worden. Die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Seniorenbereich wurde intensiviert.
Wesenberg verwies auf große Herausforderungen für den Fußball. Neben der sozialen Kompetenz sei die Balance zwischen Leistungsbereich und Breitensport wichtig. Er sei stolz, die Abteilung mehr als neun Jahre geleitet zu haben. „Mit großer Zuversicht kann die Verantwortung für die Zukunft der Fußballabteilung in neue Hände gelegt werden. Mit Markus Schütte, Torben Thien und Wolfgang Schütte übernimmt ein engagiertes und kompetentes Leitungsteam die Verantwortung,“ freut sich Wesenberg, „dass der eingeschlagene Weg gemeinsam fortgesetzt wird“.