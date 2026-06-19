Viel Beifall und ein Hauch von Euphorie Perfekter Start für das neue Leitungsteam des SCSV von red · Heute, 16:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Perfekter Start für das neue Leitungsteam der Fußballabteilung des SC Spelle-Venhaus mit rund 1300 Mitgliedern, davon etwa 900 Aktive, sowie 39 Mannschaften: Bei der erstmals auf der Tribüne im Getränke Hoffmann Stadion durchgeführten Versammlung wurden Markus Schütte, Torben Thien und Wolfgang Schütte einstimmig gewählt und mit viel Beifall im neuen Amt begrüßt. Êin Hauch von Euphorie war spürbar.

Dass das neue Führungstrio mit Markus Schütte als Sprecher über viel Fachkompetenz und ein gutes Netzwerk verfügt sowie den Schwarz-Weißen sehr eng verbunden ist, wurde auch von den Vereinsvorsitzenden Thomas Sielker und Thomas Lindemann sowie dem bisherigen Vorsitzenden der Fußballabteilung und jetzigen SCSV-Geschäftsführer Jürgen Wesenberg deutlich gemacht. Bei der Vorstellung der Ideen machten die beiden Schütte-Brüder und Thien deutlich, dass sie sich als Team verstehen - und in Teamwork mit allen zusammengearbeitet werden soll, die Interesse daran haben. Markus Schütte war zufrieden, dass Thien nach seinem Anruf gesagt habe, er sei dabei. Thien hat bis 2025 zwölf Jahre für den Verein gespielt. Wolfgang Schütte, der sich lange bei den Schwarz-Weißen engagiert, verfüge über viele Erfahrungen bei anderen Vereinen, wie dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück. Von dem Netzwerk könne Spelle profitieren, sagte Markus Schütte.

In einem Organigramm wurden als Aufgaben des Leitungsteams und von Kassenwart Christoper Sauren die Bereiche Sponsoring, Infrastruktur, Leistungs- und Breitensport, Netzwerkaufbau, Finanzen und Strategie genannt. Für die Bereiche Eventmanagement, Sportliche Leitung (Alte Herren, Damen, Herren und Jugend), Spielbetrieb und Öffentlichkeitsarbeit wurden Namen präsentiert. „Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann“, betonte Thien. Jetzt gehe es darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem Interessierte verantwortlich arbeiten und sich frei bewegen könnten. „Jeder muss wissen, an wen er sich wenden kann.“ Es gelte, gemeinsame Ziele mit den Abteilungen gemeinschaftlich zu erarbeiten und eine Kultur der offenen und ehrlichen Kommunikation zu schaffen. „Das können wir nicht alleine. Wir brauchen eure Hilfe“, bat Thien um Unterstützung.