Viel Ballbesitz, wenig Ertrag: Türkspor und Dornbreite torlos

– Foto: Harald Klipp

Über weite Strecken entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der der SV Türkspor Bad Oldesloe zwar mehr Ballbesitz verzeichnete, daraus jedoch kaum Kapital schlagen konnte. Die Hausherren taten sich schwer, Struktur und Tempo in ihre Angriffe zu bringen, viele Aktionen versandeten im letzten Drittel. „Wir haben uns heute selber im Weg gestanden. Mit dem Ball war das heute eindeutig zu wenig“, stellte Trainer Patrick Matysik entsprechend nüchtern fest. Türkspor blieb bemüht, fand jedoch nur selten Lücken in der gut organisierten Defensive der Gäste.

Der FC Dornbreite Lübeck wiederum setzte auf eine kompakte Grundordnung und wartete auf Umschaltmomente. Diese ergaben sich durchaus, ohne jedoch konsequent zu Ende gespielt zu werden. Die größte Gelegenheit bot sich den Gästen vom Punkt – ein umstrittener Strafstoßpfiff sorgte für Diskussionen auf beiden Seiten. „Auch wenn der Elfmeterpfiff eine Fehlentscheidung war, die wirklich niemand auf der Anlage verstanden hat, müssen wir dennoch glücklich sein, dass er verschossen wurde“, sagte Matysik. Dornbreites Trainer Sascha Strehlau sah in dieser Szene den möglichen Wendepunkt: „Wir stehen defensiv sehr gut und lassen gar nichts zu. In der Offensive haben wir gute Möglichkeiten und verschießen sogar einen Elfmeter.“