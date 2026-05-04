Viel Ballbesitz, wenig Ertrag: Türkspor und Dornbreite torlos

Chancenarm, umkämpft, lange Zeit ohne klare Linie: Beide Mannschaften neutralisieren sich weitgehend, wobei ein vergebener Strafstoß die beste Gelegenheit des Spiels darstellt.
Über weite Strecken entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der der SV Türkspor Bad Oldesloe zwar mehr Ballbesitz verzeichnete, daraus jedoch kaum Kapital schlagen konnte. Die Hausherren taten sich schwer, Struktur und Tempo in ihre Angriffe zu bringen, viele Aktionen versandeten im letzten Drittel. „Wir haben uns heute selber im Weg gestanden. Mit dem Ball war das heute eindeutig zu wenig“, stellte Trainer Patrick Matysik entsprechend nüchtern fest. Türkspor blieb bemüht, fand jedoch nur selten Lücken in der gut organisierten Defensive der Gäste.
Der FC Dornbreite Lübeck wiederum setzte auf eine kompakte Grundordnung und wartete auf Umschaltmomente. Diese ergaben sich durchaus, ohne jedoch konsequent zu Ende gespielt zu werden. Die größte Gelegenheit bot sich den Gästen vom Punkt – ein umstrittener Strafstoßpfiff sorgte für Diskussionen auf beiden Seiten. „Auch wenn der Elfmeterpfiff eine Fehlentscheidung war, die wirklich niemand auf der Anlage verstanden hat, müssen wir dennoch glücklich sein, dass er verschossen wurde“, sagte Matysik. Dornbreites Trainer Sascha Strehlau sah in dieser Szene den möglichen Wendepunkt: „Wir stehen defensiv sehr gut und lassen gar nichts zu. In der Offensive haben wir gute Möglichkeiten und verschießen sogar einen Elfmeter.“
So blieb es bei einer Partie, die vor allem von Zweikämpfen und gegenseitigem Neutralisieren geprägt war. In der Schlussphase fehlte beiden Teams die Durchschlagskraft, um noch den entscheidenden Treffer zu erzwingen. „Am Ende steht ein gerechtes Unentschieden, womit wir alles andere als zufrieden sind“, bilanzierte Matysik, während Strehlau den Punktgewinn pragmatisch einordnete: „Den Punkt nehmen wir mit.“ In der Tabelle verharren beide Mannschaften damit im unteren Mittelfeld, ohne sich entscheidend absetzen zu können.
SV Türkspor Bad Oldesloe – FC Dornbreite Lübeck 0:0
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Bilal Bilgic (65. Muhammed Mecit Kurtoglu), Kamel Ejleh, Bejte Rama (80. Arda Kati), Hokir Busali, Adrian Matysik, Jonas Borrek, Arber Selimi, Arbnor Mustafa (46. Recep Kara), Abdullah Besli - Trainer: Patrick Matysik
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen, Luca Ole Grotkopp, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina (68. Sverre Joel Wilke), Marc Hinze (84. Marijan Lalic), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (87. Pleurat Bajgora), Ben Komla Afelete Galley, Volodymyr Pryiomov - Trainer: Sascha Strehlau
Schiedsrichter: Marcel Hosenthien (Magdeburg) - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore