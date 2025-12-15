Viel Aufwand, wenig Ertrag – KFC Uerdingen spielt 1:1 in Jüchen

Mit einem Erfolgserlebnis die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein abzuschließen, das war das erklärte Ziel des KFC Uerdingen. Das letzte Pflichtspiel des Jahres trafen die Uerdinger auswärts auf den VfL Jüchen-Garzweiler, der als Aufsteiger eine durchaus beachtliche Saison spielt und vor dem Spiel vier Punkte hinter dem KFC rangierte. Das Vorhaben des KFC war nur bedingt von Erfolg gekrönt, das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete mit 1:1.
Dass es nahe des Tagebaus allerdings kein Spaziergang werden wird, das war den Verantwortlichen schon im Vorfeld klar. Denn auf der heimischen Sportanlage war der VfL bereits seit anderthalb Jahren ungeschlagen – eine beeindruckende Serie, die den Gästen noch ein paar Prozentpunkte Extra-Motivation herauskitzeln sollte.
Den besseren Start in die Partie erwischten die Uerdinger, die druckvoll agierten und versuchten, die Hausherren schon früh in der eigenen Hälfte einzuschnüren. So spielte sich das Geschehen hauptsächlich vor dem Tor der Jüchener ab, Gefahr, in Rückstand zu geraten, bestand für Torwart Björn Nowicki und seine Vorderleute aber keine. Vielmehr waren es die Gastgeber, die die erste zaghafte Torannäherung zu verzeichnen hatten. Der Kopfball nach zehn Minuten ging allerdings ein gutes Stück vorbei.
Diese Halbchance schien eine Initialzündung für den VfL zu sein. Drei Minuten später tauchten die Hausherren wieder vor Jonas Holzum auf, dieses Mal erfolgreicher. Nachdem ein erster Ball in die Mitte von Anthony Oscasindas noch abgeblockt werden konnte, war die Defensive beim Schuss von Nils Friebe machtlos – 1:0 für Jüchen.
Von diesem Rückschlag ließen sich die Uerdinger aber nicht verunsichern, sondern zeigten die richtige Reaktion und kamen zu Chancen. Ein Schuss von Mohamed Benslaiman Benktib parierte Nowicki noch gut, wenige Minuten später konnte er sich strecken, wie er wollte: An den platzierten Kopfball von Oscasindas kam er nicht heran. Yasin-Cemal Kaya hatte den Treffer mit einer sehenswerten Flanke eingeleitet (19.). Anschließend beruhigte sich das Spiel wieder etwas, beide Seiten lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der sich aber weitgehend im Mittelfeld abspielte. Ein Flachschuss von Ephraim Kalonji war lange Zeit die einzige Chance (35.).
Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich das fort, was sich schon zum Ende der ersten Halbzeit angedeutet hatte. Der KFC ist das aktivere Team, das den Gegner durch eine hohe Intensität und viel Laufbereitschaft in die Knie zwingen will. Ein, zwei Versuche aus der Distanz standen in den ersten Minuten zu Buche, die waren für Nowicki, sofern er überhaupt eingreifen musste, aber kein Problem.
Ein Problem hatte dafür nach einer Stunde die Uerdinger Defensive. Denn plötzlich kam ein Jüchener aus rund 16 Metern unbedrängt zum Abschluss, Jonas Holzum reagierte prächtig und lenkte den Ball an den Pfosten, auch beim Nachschuss war er zur Stelle und verhinderte so den neuerlichen Rückstand.
Die Uerdinger betrieben auch in den folgenden Minuten einen hohen Aufwand, einzig der Ertrag blieb aus. Es fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor der Hausherren, die ihrerseits durch schnelles Umschaltspiel stets eine gewisse Gefahr ausstrahlten. Auch aus den vielen Freistößen aus dem Halbfeld, die der KFC zugesprochen bekam, ging meist keine Gefahr aus. Ein direkter Versuch von Yasin-Cemal Kaya blieb schon an der Mauer hängen (76.).
Auf der anderen Seite hätte das Spiel auch wieder in Richtung der Hausherren kippen können. Torschütze Oscasindas war in letzter Sekunde mit einer gefährlichen, aber perfekt getimten Grätsche zur Stelle (86.). In der Nachspielzeit fischte Holzum eine Hereingabe sicher runter.