Viel Aufwand, wenig Ertrag – KFC Uerdingen spielt 1:1 in Jüchen

Die Uerdinger betrieben auch in den folgenden Minuten einen hohen Aufwand, einzig der Ertrag blieb aus. Es fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor der Hausherren, die ihrerseits durch schnelles Umschaltspiel stets eine gewisse Gefahr ausstrahlten. Auch aus den vielen Freistößen aus dem Halbfeld, die der KFC zugesprochen bekam, ging meist keine Gefahr aus. Ein direkter Versuch von Yasin-Cemal Kaya blieb schon an der Mauer hängen (76.).

Auf der anderen Seite hätte das Spiel auch wieder in Richtung der Hausherren kippen können. Torschütze Oscasindas war in letzter Sekunde mit einer gefährlichen, aber perfekt getimten Grätsche zur Stelle (86.). In der Nachspielzeit fischte Holzum eine Hereingabe sicher runter.