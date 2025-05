Viel Aufwand und starke Moral für knappen Sieg

Zum zweiten Mal nacheinander dreht Maisach ein Spiel in der Nachspielzeit

Wie am vergangenen Wochenende in Diessen hat der SC Maisach die Krimifreunde unter seinen Fans auch im Heimspiel gegen den TSV Altenstadt bestens bedient. Erneut drehte die Truppe von Trainer Thomas Stehle eine verloren geglaubte Partie in der Nachspielzeit und kam zu einem 5:4 (0:2)-Sieg. Das an sich schon viel bejubelte 4:4 hatte Moritz Kaltner erzielt, aber dann traf auch noch Altenstadts Hannes Haberstock ins eigene Netz. Zuvor hatten zweimal Max Rieber und Tobias Deufel zwischenzeitlich sogar einen 0:3-Rückstand aufgeholt.

„Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen“, war Stehle zunächst von der Vorstellung seiner Mannschaft wenig begeistert. So richtig wachten die Maisacher allerdings erst nach der 46. Minute und dem dritten Gegentreffer auf. Danach aber hatte Stehle reichlich Grund zum Jubeln. Innerhalb von zehn Minuten hatten die Gastgeber den Rückstand komplett aufgeholt.

„Das zeichnet die Mannschaft aus, dass sie wieder zurückkommen kann und nicht aufgibt“, zeigte sich Stehle von der Moral des SCM begeistert. Über eine ganze Saison gesehen, könne man einen solchen Aufwand nicht immer betreiben. Der Maisacher Trainer räumte ein, dass der Sieg etwas glücklich gewesen sei. „Am Ende war es eigentlich ein typisches Spiel für ein Unentschieden. Den Zuschauern habe man aber gute Unterhaltung geboten.