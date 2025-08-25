Viel Aufwand und kein Ertrag in Schwabsberg!

Das erste Auswärtsspiel der Saison war zunächst davon geprägt, dass die Heimelf sehr tief stand und man sich schwertat, hier zu Chancen zu kommen. Dennoch stellten sich erste Abschlüsse nach rund 10 Minuten ein, ohne dass es gefährlich wurde. Auf der Gegenseite kam die DJK kaum aus der eigenen Hälfte und man ließ in der ersten halben Stunde keine nennenswerte Offensivaktion zu. Erstmals knifflig wurde es nach rund einer halben Stunde, als Schwabsbergs Torhüter Kohlert nach einem hohen Ball durch den Strafraum irrte und dabei Christian Essig unten ganz klar am Fuß traf. Schiedsrichter Rother stand sehr gut und sah es trotzdem nicht. Noch vor der Halbzeit machte man mehr Druck und konnte auch den ein oder anderen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte noch in Chancen ummünzen. Die beste Chance dabei hatte Weisensee in der 42.Minute, als er aus 8 Metern abzog, Kohlert im DJK-Tor aber stark parierte. Nur eine Minute später lenkte er erneut einen Weisensee-Schuss um den Pfosten. Mit dem 0:0 ging es in die Pause, aus der unsere Mannschaft eigentlich gut herauskam. Dennoch passierte bis zur 60.Minute fast nichts. Nach und nach schaffte es die DJK, immer wieder zu Gegenangriffen zu kommen. Bei einem dieser Angriffe kam Eckl an der Strafraumgrenze nach Foul von Essig zu Fall. Diese Szene war sicher nicht so klar wie in der ersten Halbzeit, vor allem weil auch nicht ganz sicher war, dass das Foul innerhalb war, dennoch hätte man sich hier über einen Pfiff nicht beschweren können. Das Spiel wurde jetzt offener und die beste Chance der zweiten Halbzeit bis dahin hatte Eckl in der 66.Minute, als man sich nach einem verunglückten Querball sich selbst in Bedrägnis brachte und Eckl völlig frei vor Bauder über das Tor zielte. Die beste Chance auf der Gegenseite hatte Weisensee in der 70.Minute, als er aus gut 5 Metern den Ball knapp rechts am Tor vorbeiköpfte. In der 74.Minute wurde dann eine weitere Nachlässigkeit in der Defensive bestraft, als DJK-Spieler Fröhlich sich mit dem Rücken zum Tor sich viel zu einfach durchsetzen und in Richtung 5m-Eck laufen konnte und den Ball ins lange Eck versenkte. Die letzte Viertelstunde war dann völlig unkoordiniert und es gab kaum geordnetes Spiel mehr. Viele gelbe Karten und die ständige Beschäftigung mit dem Schiedsrichter verhinderten ein eigenes Tor dabei fast eher als die DJK-Abwehr. Zum Schluss wurde es zwar noch einmal richtig eng, doch als die Heimelf in der zehnten Minute der Nachspielzeit das 2:0 auf das leere Tor machte, war die Partie beendet.