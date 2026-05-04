Viel Aufwand und doch kein Ertrag Döhren verliert trotz Überlegenheit in Kleefeld – Heldt spricht von „unnötiger Niederlage“ von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Niedersachsen Döhren unterliegt beim TuS Kleefeld mit 0:1. Trainer Patrick Heldt sieht eine klare Leistungssteigerung, beklagt aber mangelnde Effizienz und fehlendes Spielglück.

Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat im Auswärtsspiel beim TuS Kleefeld trotz spielerischer Vorteile eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim 0:1 entschied ein Standard kurz vor der Pause die Partie – sehr zum Ärger von Trainer Patrick Heldt. „Das war eine ganz klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Spielen gegen Bemerode und Anderten“, sagte Heldt, der dennoch ein zentrales Problem ausmachte: „Trotzdem fehlt uns im Moment einfach das nötige Spielglück.“

Aus seiner Sicht dominierte seine Mannschaft das Spiel über weite Strecken: „Kleefeld hatte nur sehr wenige Chancen.“ Das entscheidende Tor fiel nach einer Ecke: „Das Gegentor fällt nach einer Ecke, bei der wir den Ball nicht richtig verteidigen.“ Niklas Freese traf in der 44. Minute zur Führung für die Gastgeber. Dabei hätte Döhren selbst zuvor in Führung gehen können: „Aus meiner Sicht müssen wir vorher schon mit 1:0 in Führung gehen. Wir haben eine Riesenchance, vergeben sie aber.“