Viel Aufwand und doch kein Ertrag

Die SpVgg Niedersachsen Döhren unterliegt beim TuS Kleefeld mit 0:1. Trainer Patrick Heldt sieht eine klare Leistungssteigerung, beklagt aber mangelnde Effizienz und fehlendes Spielglück.
Die SpVgg Niedersachsen Döhren hat im Auswärtsspiel beim TuS Kleefeld trotz spielerischer Vorteile eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim 0:1 entschied ein Standard kurz vor der Pause die Partie – sehr zum Ärger von Trainer Patrick Heldt.
„Das war eine ganz klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Spielen gegen Bemerode und Anderten“, sagte Heldt, der dennoch ein zentrales Problem ausmachte: „Trotzdem fehlt uns im Moment einfach das nötige Spielglück.“
Aus seiner Sicht dominierte seine Mannschaft das Spiel über weite Strecken: „Kleefeld hatte nur sehr wenige Chancen.“ Das entscheidende Tor fiel nach einer Ecke: „Das Gegentor fällt nach einer Ecke, bei der wir den Ball nicht richtig verteidigen.“ Niklas Freese traf in der 44. Minute zur Führung für die Gastgeber.
Dabei hätte Döhren selbst zuvor in Führung gehen können: „Aus meiner Sicht müssen wir vorher schon mit 1:0 in Führung gehen. Wir haben eine Riesenchance, vergeben sie aber.“
Auch nach dem Rückstand blieb Döhren die aktivere Mannschaft. „In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht und intensiv Fußball gespielt“, erklärte Heldt. Mehrfach fehlte jedoch die letzte Konsequenz: „Auch nach einem Standard haben wir die Möglichkeit, den Ball über die Linie zu drücken, treffen ihn aber nicht.“ Zudem zeigte sich Kleefelds Torhüter in entscheidenden Momenten stark.
Heldts Fazit fiel entsprechend deutlich aus: „Am Ende ist es eine aus meiner Sicht nicht verdiente und unnötige Niederlage.“
Trotz der erneuten Enttäuschung stellte sich der Trainer vor seine Mannschaft: „Ansonsten kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Sie hat alles versucht, gekämpft und alles auf dem Platz gelassen. Es hat aber wieder nicht gereicht.“
Mit der Niederlage bleibt Döhren bei 45 Punkten auf Rang sechs, während Kleefeld mit nun 31 Zählern im Tabellenmittelfeld weiter Luft im Abstiegskampf sammelt.
TuS Kleefeld – SpVgg Niedersachsen Döhren 1:0
TuS Kleefeld: Hans Bruno Robert Ferdinand Christl, Niklas Freese (58. Jannis Podzelny), Timo Podzelny (83. Gent Heinsch), Raphael Schütte, Noah Djürken (58. Kevin Weber), Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow, Nicolas Ludwig, Christopher Hayduk, Niclas Lobback (62. Jonas Jaeger), Marcel Hayduk - Trainer: Maik Seizinger
SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Nico Schlehuber, Philip Wagner, Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva, Anthony Bleteh Doe, Mano Stadtler (72. Adrian-Benedict Stammer), Dodzi Julio Kotchi (72. Till Wittmann), Louis Bennett Liebold, Benedict Thomassek (62. Tim Prietzel), Illia Povalii, Marlon Lee Winter - Trainer: Patrick Heldt
Schiedsrichter: Marc Gareis
Tore: 1:0 Niklas Freese (44.)