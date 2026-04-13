Viel Aufwand, keine Tore – Erdweg belohnt sich erneut nicht von Ilgar Can · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Erdweg zwang den SVP tief in die eigene Hälfte. – Foto: Franziska B.

SpVgg Erdweg – SV Petershausen 0:0 Im Duell gegen den direkten Tabellennachbarn SV Petershausen wollte die SpVgg Erdweg nach dem enttäuschenden Remis gegen Tandern unbedingt wieder einen Sieg einfahren. Die Voraussetzungen waren jedoch schwierig: Die Personalsorgen spitzen sich weiter zu, sodass lediglich 13 Spieler aus dem offiziellen Kader zur Verfügung standen. Dennoch ging Erdweg mit viel Selbstvertrauen in die Partie – schließlich war man seit vier Spielen ungeschlagen und zeigte seit der Winterpause ansehnlichen Fußball. Dominanter Beginn mit klaren Chancen Erdweg startete stark in die Partie und übernahm von Beginn an die Kontrolle. Mit hohem Ballbesitz, dynamischem Kombinationsspiel und vielen Seitenverlagerungen bestimmte die Mannschaft das Geschehen. Vor allem über die Flügel kam man immer wieder gefährlich nach vorne.

Die erste Großchance ergab sich in der 20. Minute: Nach einem starken Laufweg wurde Anton Burghart von Ilgar Can mit einem Schnittstellenpass geschickt. Sein Abschluss wurde vom herausstürmenden Torwart geblockt, der Ball sprang hoch in die Luft. Bartholomäus Burghart reagierte schnell, nahm den Ball aus rund 25 Metern direkt volley – verfehlte das leere Tor jedoch knapp. In der 40. Minute folgte die nächste Topchance: Nach einer schönen Kombination über die linke Seite wurde Korbinian Göttler im Zentrum angespielt, der Satuk Can perfekt in den Lauf schickte. Can ließ zwei Gegenspieler mit Schusstäuschungen aussteigen, doch sein Abschluss aus sieben Metern wurde im letzten Moment geblockt.