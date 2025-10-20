Viel Aufwand, kein Ertrag ‒ Garmisch-Partenkirchen rutscht in Unterföhring auf Abstiegsplatz

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen findet weiter nicht in die Erfolgsspur zurück. Beim FC Unterföhring setzte es am Samstag die elfte Saisonniederlage in der Landesliga. Immerhin bleibt nach dem 0:2 ein kleiner Hoffnungsschimmer: Im Vergleich zu der blamablen 0:6-Vorstellung gegen Karlsfeld in der Vorwoche zeigten sich die Fußballer stark verbessert und nähren so die Hoffnung auf einen baldigen Befreiungsschlag. Für Trainer Stefan Schwinghammer ist das nur ein schwacher Trost. „Eigentlich hätten wir hier was mitnehmen müssen.“

Doch gerade zu Beginn war seiner Elf die Negativserie der vergangenen Wochen in jeder Szene anzumerken: Ohne Selbstvertrauen trieb sie vor allem die Angst an, wieder für den spielent scheidenden Fehler zu sorgen. Auch Automatismen suchte man angesichts der auf fünf Positionen veränderten Startformation vergeblich. Für den angeschlagenen Keeper David Salcher stand Jakob Erhard zwischen den Pfosten. Zudem bekamen Christoph Lössl, Patrick Cerovecki, Christoph Schmidt und Gabriel Taffertshofer (Startelfdebüt) ihre Chance. „Jeder, der da auf dem Platz stand, hat es sich verdient“, betonte Schwinghammer. „Ich weiß, dass ich mich auf jeden Einzelnen verlassen kann.“

Das zeigte vor allem sein Schlussmann: Der 21-jährige Erhard verkürzte nach einer knappen Viertelstunde geschickt den Winkel und verhinderte so einen erneuten frühen Rückstand. Seine Vorderleute konnten sich aus der Umklammerung der Unterföhringer ab Mitte des ersten Durchgangs befreien. Taffertshofer setzte mit einem Schuss aus der zweiten Reihe einen ersten Akzent. Allerdings scheiterte sein Versuch ebenso wie der von Jonas Schrimpf. Die letzte Aktion der Halbzeit war erneut Erhard vorbehalten. Der FC-Torwart entschärfte einen Freistoß von SV-Youngster Razvan Marian mit einer starken Flugeinlage.

In Abschnitt zwei musste auch er sich geschlagen geben. Nachdem Lössl kurz zuvor rüde umgemäht worden war und behandelt werden musste, verweigerte ihm Schiedsrichter Felix Scharf die Rückkehr aufs Spielfeld. Die Partie lief weiter, und die Gastgeber nutzten die zahlenmäßige Überlegenheit aus. Zwei Garmisch-Partenkirchner rutschten weg, sodass der Weg für Kretzschmar frei war – 1:0.

Die Werdenfelser versuchten zu antworten, investierten wieder mehr in die Offensive. Schrimpf wurde aber durch einen Abseitspfiff in seinem Tatendrang gebremst, und auch der eingewechselte Jonas Poniewaz fand nach einem langen Ball in Sebastian Fritz seinen Meister. Schwinghammer ist sich sicher: „Wenn wir in der Tabelle anders dastehen, macht er den rein. Aber das fehlende Glück müssen wir uns eben wieder erzwingen.“ Das 2:0 durch Hendrik Geiler mit der letzten Aktion der Partie hatte nur noch statistischen Wert.

„Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen, sondern müssen nochmal eine Schippe drauflegen“

Stefan Schwinghammer

Damit rutscht der 1. FC auf einen direkten Abstiegsplatz ab und kämpft um das nackte Überleben. Bereits am nächsten Wochenende steht der letzte Spieltag der Landesliga-Hinrunde gegen den ESV Freilassing an. Schwinghammer bleibt dennoch unverdrossen positiv. „Auch wenn es schwerfällt: Wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen, sondern müssen nochmal eine Schippe drauflegen“, stellt er klar. „Ich finde, so wie wir gespielt haben, war es ein Schritt in die richtige Richtung.“