Viel Aufwand, kein Ertrag Holger Jähnisch, der Mann in der Oberliga mit der größten Erfahrung unter den Trainern, brachte die insgesamt, inklusive Nachspielzeit, 99 Minuten so auf den Punkt: „Es war ein großer Aufwand von uns, leider ohne Ertrag.“ von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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Dabei verhehlte er allerdings nicht, dass der knapp Sieg verdient an den Gastgeber aus Brandenburg gegangen ist. Eine „Vorlage“, die sein Gegenüber Robert Koch natürlich gern aufnahm: „Es war für uns heute ein hochverdienter Sieg. Das Ergebnis spiegelt nicht die Chancenverhältnisse, vor allem in der 2. Halbzeit, wider.“ BERICHT von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt

Die Hausherren begannen auf dem für diese Jahreszeit natürlich nicht so ganz leicht zu bespielenden Platz, weil durchaus holprigem Geläuf, wie die Feuerwehr und setzten durch Routinier Andy Hebler, dessen Ball jedoch weit über den Kasten von Eric Kuhnt zischte, das erste Achtungszeichen (6.). Auf der anderen Seite verpasste Maximilian Schlegel eine Flanke von Tim Rühling nur knapp (7.). Nach einem Schuss von Colin Raak knapp am Tor vorbei (14.) und einem Freistoß, den Spezialist Schlegel jedoch auf das „Tordach“ platzierte (16.), fiel schon das entscheidende Tor. Niemand hatte Rodrigues Pereira auf der rechten Angriffsseite in diesem Moment auf der Rechnung. Der völlig freie Angreifer besaß alle Zeit der Welt, um eine Eingabe nach innen zu bringen. Hier „roch“ Torjäger Hebler, immerhin schon 37 Jahre, den „Braten“ und schob das Spielgerät aus kurzer Entfernung in seiner unnachahmlichen Art über die Linie (17.).

Danach blieb die Mannschaft unmittelbar vor den Toren von Cottbus spielbestimmend, aber kam nicht zu Chancen. Erst kurz vor der Pause (43.) musste der Einheit-Keeper wieder eine Rettungstat zeigen. Zuvor ist nur noch die knapp verpasste Gelegenheit von Emilio Heß nach einer Eingabe von Manfred Starke (29.) als Tormöglichkeit zu nennen. Der zweite Durchgang begann mit zwei Flanken des eingewechselten Robin Ensenbach (47.) sowie von Rühling (50.). Doch dann gab es Chancen für die Krieschower. Ein 22-Meter-Freistoß (52.) und kurz danach ein „Riese“ von Vincent Grobstich (56.) sorgen für viel Gefahr. Dann folgte die beste Möglichkeit der Gäste. Schlegel jagte einen Freistoß aus 20 Metern Richtung Box von Fritz Pflug, aber der Torwart (29), der schon in zehn Vereinen sein Glück versucht hatte, brachte noch eine Hand an den Ball und beförderte ihn mit „Hilfe“ der Latte zur Ecke (64.).