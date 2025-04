Viel Aufwand, kein Ertrag

Zu Gast auf der heimischen Sportanlage Looren war der FC Küsnacht, der sich noch berechtigte Hoffnungen auf das Rennen um den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Liga machen durfte. Die Hoffnungen wurden nach zehn Minuten zusätzlich befeuert, nachdem ein Konter der Gäste im 0:1 mündete. Die aggressiv und mutig aufspielenden Mannen um das Trainergespann Reif und Westerberg liessen sich durch den Gegentreffer nicht beirren. Sturmtank Meyer umkurvte den gegnerischen Torhüter und schob zum 1:1 Ausgleich ein. Mitten in die Sturm- und Drangphase des Heimteams schlich sich bei Schlussmann Struchen nach einer ungefährlichen Flanke ein folgenschwerer Fehler ein, der eiskalt von den Küsnachtern zur 2:1 Führung ausgenutzt wurde. Nach dem Seitenwechsel war es wiederum das Heimteam, dass dem Spiel den Neumi-Stempel aufdrücken wollte. Nach einer Stunde war es Gabay, der seinen gut platzierten Schuss auf der Linie geklärt sah, ehe er nach einem Foulspiel im gegnerischen Strafraum die Möglichkeit hatte, den 2:2 Ausgleichstreffer zu erzielen. Der anschliessend getretene Strafstoss fand sich jedoch nicht in den gegnerischen Maschen, dafür in der Baumkrone von Platz 2. Anstatt den 2:2-Ausgleich zu bewerkstelligen, baute der FC Küsnacht in der 80. Minute die Führung auf 3:1 aus, sehr zum Ärgernis des Heimteams, hatte man doch so aufopferungsvoll gekämpft und dem potentiellen Aufsteiger lange Zeit die Stirn geboten.