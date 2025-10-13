Viel Aufregung bei Bichl-Höhenrain-Remis ‒ Eurasburg verliert beim Spitzenreiter

Abgewehrt: Höhenrains Keeper Guido Reiter, lenkt einen Kopfball der Bichler zur Ecke über die Latte. – Foto: Hans Demmel

Gerechtes Remis bei SFB gegen Höhenrain – SVE vergibt Konterchancen.

SF Bichl – FSV Höhenrain 1:1 (0:0) – Das Unentschieden war ein leistungsgerechter Spielausgang. Bis es allerdings soweit war, gab es einige Aufreger und Diskussionsthemen sowohl auf dem Platz, als auch daneben. Anhänger beider Lager heizten durch lautstark geäußerte Meinungen das Geschehen weiter auf. Zunächst war es eine ausgeglichene Begegnung. Mit langen Bällen aus der Tiefe wollte Höhenrain seine schnellen Angreifer Andreas Mühr und Max Feirer nicht nur einmal in Szene setzen, stets aufmerksam abgefangen von der Hintermannschaft der Platzherren. Doch dann war Mühr tatsächlich enteilt, konnte von Lukas Schwingen (32.) nur noch durch ein Foul gebremst werden. Schiedsrichter Tobias Frühholz zögerte keinen Augenblick und holte die Rote Karte heraus. SF-Trainer Christian Strobl: „Kann man geben, muss man nicht.“ Fortan wurde Frühholz ins Visier genommen, erst recht, als er nach einem Foul an Leonhard Deiser nur Gelb zeigte. Strobl: „Verstehe ich nicht, das war genau die gleiche Situation wie vorher auf der Gegenseite.“

Bei einem Entlastungsangriff der Bichler erkämpfte sich Leonhard Deiser die Kugel, spielte von der Torauslinie zurück auf seinen Bruder Sebastian, und der schob eiskalt zur 1:0-Führung ein (52.). Etwas überraschend entstand aus einer eher harmlosen Situation der Ausgleich. Eine Flanke von der rechten Seite konnte Kilian Mühr (60.) mit einem Kopfball in die Maschen befördern. In der Schlussphase gab es hüben wie drüben Gelegenheiten, die Begegnung zu entscheiden. Dabei hatte besonders Gästekeeper Guido Reiter mehrfach die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Christian Strobl: „Wir haben über eine Stunde mit einem Mann weniger gespielt. Da bin ich mit einem Punkt zufrieden.“ Sein Gegenüber Christian Feirer kommentierte: „Auch wenn wir lange Zeit in Überzahl gespielt haben, hätten wir am Ende auch verlieren können. Insgesamt ist das Unentschieden aber ein gerechtes Resultat.“ SV Raisting II – SV Eurasburg-B. 1:0 (0:0) – „Verlieren ist immer schlecht“, weiß Eurasburgs Interims-Trainer Dominik Hoffmann. Doch rein auf die Leistung bezogen konnte er seiner Mannschaft nach der Niederlage beim Tabellenführer „keinen großen Vorwurf machen“.