Viel Arbeit, wenig Glanz: Siebter Sieg in Folge für den 1.FC Stern Kreisliga A1 Mögglingen SGM Alfdorf/Hintersteinenberg

Der nächste Kraftakt auf dem Weg zurück nach oben: Minimalistisch mit 1:0 (1:0) bezwingt der 1.FC Stern Mögglingen eine kämpferische, aber offensiv harmlose SGM Alfdorf/Hintersteinenberg.

An der Tabellenspitze der Kreisliga A1 bleibt alles beim Alten: Der 1.FC Stern ist als Zweiter voll auf Relegationskurs, liegt 5 Punkte hinter dem Böbingen und 6 Punkte vor der SGM Lautern-Essingen. Gegen die abstiegsbedrohte SGM Alfdorf/Hintersteinenberg glänzte zur Abwechslung nicht die stärkste Offensive der Liga, sondern die Abwehr. Seit inzwischen 277 Minuten steht hinten die Null.





Eine Glanzleistung war es nicht, trotz viel Ballbesitz frühem Führungstreffer. Am gegnerischen Strafraumeck hatte Tim Wiedmann seinem Gegenspieler den Ball abgeluchst, Ibrahim Cakmak konnte sich die Ecke aussuchen und vollstreckte kaltschnäuzig (17.). Dass es beim knappen 1:0 bleiben würde, war da noch nicht abzusehen. Dennis Buchhauser probierte es aus der Distanz, doch wie auch Tim Wiedmann kurz darauf aus der Drehung fehlten ein paar Zentimeter. Ein Cakmak-Freistoß fand zwar seinen Weg durch die Mauer, aber auch genau in die Arme von SGM-Torwart Lukas Dambach. Hinten brannte nichts an, auch weil die beiden erst 20 Jahre jungen Innenverteidiger Luis Schunter und Jaden Mücke einen starken Job machten.

Zu ihrem gewohnten Kombinationsspiel fanden die Mögglinger allerdings nie, weil die Gäste tief und kompakt standen. Immer wieder biss man sich rund um den Sechzehner fest, doch es sprang nur noch eine hochkarätige Chance heraus: Kurz nach Wiederanpfiff spielte Oliver Kuhn einen tollen Steilpass, Buchhauser tauchte völlig frei vor Dambach auf, spitzelte die Kugel aber knapp vorbei.

So stand der Heimsieg bis zum Schluss auf sehr wackeligen Füßen: Bei Eckbällen sorgte die Alfdorf/Hintersteinenberg immer wieder für Unruhe. Beinahe hätten die Hausherren den Ausgleichstreffer sogar auf dem Silbertablett serviert, doch nach einem Abspielfehler seiner Vorderleute stellte Schunter den SGM-Stürmer Daniel Richter – die gefährlichste Umschaltszene war verpufft.