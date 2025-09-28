Viel Arbeit für den Schiedsrichter

Eine sehr hitzige Partie gab es am Sonntagnachmittag im Auwaldstadion in Günzburg zwischen TGB Günzburg und dem TSV Burgau.

TGB hatte großes Glück mit 11 Mann in die Kabine zu gehen, nachdem eine klare Tätlichkeit an A.Albano nicht gehandet wurde.

Das erste Tor des Tages erzielte Y.Tek per direktem Freistoß. Kurz danach vergab TGB einen Strafstoß wenig später zeigte der Schiedsrichter wieder auf den Punkt, dieser Elfmeter wurde dann in Person von Simo Hille verwandelt. Bei beiden Elfmetern zeigte sich, dass die junge Burgauer Truppe einfach noch die nötige Clevernis und Reife braucht. Spielerisch war es ausgeglichen, Burgau hatte gute Ansätze konnte sich jedoch im letzten Drittel in den entscheidenden Momenten sich nicht durchsetzen.

In der zweiten Halbzeit war der TSV am drücker, konnte jedoch kein Torerfolg erzielen. Die Torabschlüsse waren insgesamt zu ungefährlich. Heinen erzielte dann noch den Anschlusstreffer, der aber wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht gegeben wurde. In den letzten Minuten machte Burgau komplett auf und fing sich dann zwei Konter ein die letztendlich zum 0:4 führten.

Insgesamt ein verdienter Sieg für TGB weil sie einfach Klasse und Clevernis vor dem Tor in den entscheidenden Momenten hatten. Besonders in Persona von Hakan Polat.

TGB hat seine spielerische Qualitäten, jedoch ist das Verhalten von einigen TGB Akteuren und Zuschauern nicht tragbar auf einem Sportplatz. Wie schon in der Vergangenheit zeigt sich, dass TGB Günzburg große Disziplin und Etikete Probleme hat. Mit den 2 Platzverweisen und unzähligen 10 Minuten Strafen war die Heimmannschaft noch gut bedient. Wäre der Schiedsrichter konsequent gewesen, hätte es zu einem Spielabbruch aufgrund zu geringer Spielerzahl seitens TGB kommen müssen.

Es wartet in dieser Hinsicht noch eine Menge Arbeit auf das Trainerduo Hille und Polat