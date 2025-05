Viehhausens Top-Scorer Wolfram geht in die Landesliga

„Das ist für uns ein sehr wichtiger Transfer, weil wir in der Offensive noch Handlungsbedarf hatten. Beim Probetraining war sehr schnell klar, dass Niklas im Torabschluss eine sehr hohe Qualität besitzt. Genau das brauchen wir in der neuen Spielzeit. In der Bezirksliga Süd beim FC Viehhausen hat er das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dort war er nicht nur Vollstrecker, sondern auch wertvoller Vorlagengeber. Seine Quote ist sehr eindrucksvoll. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat“, tun Rodings Sportliche Leiter Jürgen Weigl und Christian Fleischmann kund.



Der in Regensburg wohnende Bauingenieur Niklas Wolfram stammt wie sein Bruder Kai gebürtig aus Viehhausen. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er bei der heimischen JFG Kickers Labertal 06. Kurioserweise ist der Stürmer in der Jugend als Innenverteidiger ausgebildet und eingesetzt worden. Da ihm allerdings das Toreschießen besser im Blut lag, schloss er sich nach der Jugend dem niederklassigen SV Eilsbrunn als Stürmer an, bei dem er in 40 Spielen 62 Tore und zahlreiche Assists verbuchte.



Kein Wunder also, dass der heimische Bezirksligist FC Viehhausen sich schließlich wieder die Dienste des Eigengewächs sicherte – allerdings nicht als Verteidiger, sondern als Stürmer. Auch in der Bezirksliga Süd lieferte Wolfram regelmäßig und zuverlässig als Torjäger und Vorlagengeber ab. In der zu Ende gegangenen Saison war er mit 18 Toren und 9 Assists der zweitbeste Scorer der gesamten Liga. Mit dem Wechsel nach Roding in der Landesliga Mitte steht der nächste Schritt für ihn an. Niklas Wolfram wird bei den Turnern mit der Rückennummer 23 auflaufen.



„Zunächst möchte Ich mich beim FC Viehhausen und meinen Mitspielern für die geile Zeit bedanken. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche ihnen viel Erfolg in der kommenden Saison“, sagt der 25-Jährige eingangs. „Für mich ist es nach einem erfolgreichen Jahr der richtige Zeitpunkt, den Schritt in die Landesliga zu gehen. Bei den Gesprächen mit Christian Fleischmann wurde mir schnell klar, dass ich mich für Roding entscheiden will und mit ihnen den Umbruch mit einer jungen Mannschaft mitgestalten möchte. Ich freue mich sehr auf diese Erfahrung, werde alles für das neue Team geben und dabei versuchen, einige Tore für den Erfolg beizutragen. Außerdem freue ich mich darauf, mich unter Trainer Andreas Klebl noch einmal weiterzuentwickeln und weiterhin mit meinem Bruder Kai zusammenzuspielen“, umreißt Niklas Wolfram seinen Wechselgründe.



Die Rodinger haben ihre Kaderplanung damit so gut wie abgeschlossen. „Es kann sein, dass wir in der Defensive noch etwas machen. Das werden die nächsten Tage zeigen“, informieren Weigl und Fleischmann. Beim TB geht damit ein regelrechter Transfer-Marathon zu Ende, um den Umbruch am Rodinger Esper für die neue Saison zu meistern. Dazu sind in der Vorbereitung ein Trainingslager und viele Testspiele geplant, um aus dem Kader möglichst schnell eine funktionierende Einheit zu bilden.