Viehhausen zieht sechs Neuzugänge an Land

Handlungsbedarf bestand insbesondere auf der Torhüterposition. Mit Alexander Brandl (zur SpVgg Hainsacker), Kai Wolfram (zum TB 03 Roding) und Marcel Bauer (FSV VfB Straubing) – Letzterer lief diese Saison als Stürmer auf – verlassen alle Keeper den Bezirksligisten. Adäquaten Ersatz hat man in Person von Julian Schmid gefunden. Der 25-Jährige kehrt nach den Stationen Prüfening und Hainsacker zum FC Viehhausen zurück, für den er bereits in der Vergangenheit zwei Jahre aktiv war. „Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr. Der Kontakt ist nie abgerissen. Juli hat sich als einer der besten Keeper in der Bezirksliga Süd etabliert“, jubeln die Vereinsverantwortlichen.



Als weiteren Tormann konnte man Patrick Müller (18) für sich gewinnen. Der Jungspund war bislang im Nachwuchs des ATSV Kelheim unterwegs und wagt künftig in Viehhauen die ersten Gehversuche im Erwachsenenbereich. Genau wie Schmid ist er ein Rückkehrer: „Er kommt ursprünglich aus unserer Jugend und kehrt nun zu seinem Heimatverein zurück. Seit zwei Jahren ist er schon immer wieder im Training bei uns dabei“, informierten die Verantwortlichen, die sich über einen „talentierten Keeper“ freuen.



Viehhausens „Königstransfer“ ist zweifelsohne Andreas Kalteis. Vom ASV Cham kommend, bringt der 28-jährige Angreifer reichlich Bayernliga-Erfahrung mit nach Viehhausen, wo er mittlerweile auch wohnt. Kalteis wird als spielender Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Armando Zani fungieren. Wir berichteten gesondert...



Vom benachbarten Kreisligisten ASV Undorf lotste der FCV ein Spielerduo zu sich. Zum einen Routinier Andreas Politzka (34), der in der abgelaufenen Runde 9 Tore in 24 Spielen verbuchte „und uns in der Offensive unterstützt. Wir stehen schon viele Jahre in Kontakt, zumal seine Partnerin aus Viehhausen kommt.“ Ebenfalls frischen Schwung im Offensivbereich soll Philip Haasz (23) bringen. Mit ihm verliert Undorf seinen Top-Scorer der letzten Jahre. „Er ist sehr schnell, dribbelstark und aus der Region“, ordnen die FC-Verantwortlichen ein. „Beide Spieler von Undorf sind auch menschlich und charakterlich top.“ Sechster Neuer im Bunde ist Alexander Heider (21). Der Jungspund verdiente sich bei der SpVgg Ziegetsdorf und zuletzt beim SC Regensburg bereits Sporen in der Bezirksliga, ist ebenfalls im offensiven Bereich zuhause. „Alex suchte eine neue Herausforderung, ist jung, motiviert und hat Spielwitz.“



Darüber hinaus sollen die Noch-A-Jugendlichen Felix Beutl und David Stadler in der neuen Saison bei Gelegenheit mittrainieren, und so peu à peu an die Bezirksliga-Mannschaft herangeführt werden.



Auf der Abgangsseite stehen beim FC Viehhausen neben Alexander Brandl, Marcel Bauer und Kai Wolfram auch Top-Torjäger Niklas Wolfram (TB 03 Roding), Niklas Scheuerer (TSV Deuerling), Kevin Kandsberger, Marvin Lang (beide TSV Langquaid) und FC-Spielerurgestein Daniel Hack (Karriereende). „Wir sind aktuell noch mit dem ein oder anderem Spieler im Gespräch. Diese gestalten sich positiv, es gibt aber noch nichts zu vermelden“, stellt der Verein „ein bis drei“ weitere Neuzugänge in Aussicht. „Dann ist der Kader komplett.“