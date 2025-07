Viehhausen und Schwarzhofen winkt die Tabellenführung

Weil der erste Bezirksliga-Spieltag mit dem Ersttermin im Verbandspokal kollidierte, ist die Tabelle der Bezirksliga Süd im Moment schief. Wieder gerade gebogen wird sie am morgigen Dienstagabend, wenn die zwei noch ausstehenden Begegnungen des 1. Spieltags ausgetragen werden. Danach haben alle Teams zwei Spiele absolviert. In Thalmassing hoffen zwei Mannschaften auf die ersten Saisonpunkte: Der heimische FCT und der FC Pielenhofen-Adlersberg hatten am Wochenende jeweils knapp verloren. Eine weitere Niederlage und ein damit verbundener kleiner Fehlstart soll unbedingt vermieden werden. Eine konträre Ausgangsstimmung herrscht beim anderen Match. Hier kreuzen die zum Start erfolgreichen FC Viehhausen und SV Schwarzhofen die Klingen. Dem Sieger winkt die gemeinsame Tabellenführung mit dem TB/ASV Regenstauf, der aktuell als Einziges bei sechs Punkten steht.



Nein, den Roosters war das Spielglück vor Wochenfrist nicht wohlgesonnen. In der ersten Halbzeit verzeichnete die Mrozek-Elf ein unglückliches Eigentor sowie einen wegen Abseits aberkannten Treffer. Später besiegelte ein Traumtor des Gegners aus über 30 Metern die 2:3-Auswärtsniederlage beim BSC Regensburg, der seinen ersten Bezirksliga-Sieg überhaupt feierte. Das mit dem Spielglück soll nun ganz anders werden. Bei der Heimpremiere bekommt der FC Thalmassing eine undankbare Aufgabe vorgesetzt. Auch der FC Pielenhofen-Adlersberg hat das erste Saisonspiel knapp verloren – 1:2 zu Hause gegen Viehhausen – und ist demzufolge ebenfalls auf Wiedergutmachung aus. Coach Richard Warlimont sah trotz der Niederlage viele gute Ansätze und zeigte sich hinterher zufrieden mit der Leistung. Am Gezeigten anknüpfend, soll dieses Mal Zählbares herausspringen gegen den (leicht favorisierten) Liga-Dino.







Morgen, 19:00 Uhr FC Viehhausen Viehhausen SV Schwarzhofen Schwarzhofen 19:00 PUSH



Gelungener Punktspiel-Einstand für Armando Zani: Viehhausens neuer Trainer sah am Samstag den bereits angesprochenen Auswärtserfolg in Pielenhofen. Es war ein schwieriges Spiel gegen einen unbequemen Gegner. Umso erleichterter zeigte sich Zani, dass dennoch ein Dreier heraussprang. Ähnliches gilt für den morgigen Kontrahenten. Der SV Schwarzhofen hatte Aufsteiger SV Töging zu Gast, führte blitzschnell mit zwei Toren, verpasste anschließend jedoch das beruhigende dritte Tor. Stattdessen wurde es nochmal spannend. Doch der SVS brachte die 2:1-Führung ins Ziel und ließ Coach Adi Götz zufrieden zurück. Von einem „absolut verdienten Auftaktsieg mit Potenzial nach oben“ sprach dieser. Am Dienstag wollen Gietl, Zäch & Co. die einstündige Heimreise natürlich nicht mit leeren Händen antreten. An Motivation dürfte es beiden Mannschaften so oder so nicht mangeln – Stichwort mögliche Tabellenführung.