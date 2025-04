Viehhausen kratzt am Punkterekord – Schmidt-Abschied schmerzt

Im vierten Bezirksliga-Jahr in Folge steckt der FC Viehhausen. Platz 5 im Gesamtklassement, Rang 4 in der Heimtabelle und Rang 5 im Auswärtsranking spiegeln eine äußerst solide und konstante Spielzeit wider. Mehr noch: die Mannen von Trainer Markus Kandsperger sind im Begriff, ihren All-Time-Punkterekord in der Bezirksliga (Saison 22/23: 48) zu knacken. Es wäre dann also die beste Saison der Vereinsgeschichte.

„Natürlich werden wir versuchen, nach hinten nicht noch drei, vier Plätze abzurutschen, sondern den jetzigen Platz zu halten“, strebt Kandsperger eine Platzierung unter den Top Fünf an. „Ob wir am Ende Dritter, Vierter oder Fünfter werden, ist eigentlich total egal. Wichtig ist, dass alle Spieler ihre Spielzeit bekommen.“ Gerade Akteure, die vor der Winterpause eher weniger zum Zug kamen, sollen nun mehr Spielzeit erhalten. Die beruhigende Tabellenkonstellation gibt das ja her. „Wir werden ein bisserl rotieren. Gerade die jungen Spieler brauchen ihre Einsatzzeit.“



Markus Kandsperger übernahm letzten Sommer die Viehhausener Mannschaft von Vorgänger Patrick Meier. Auch nächste Saison wird der 48-jährige Lengfelder die Kommandos geben. „Meine Verlängerung steht. Wir waren uns schnell einig. Mir gefällt es in Viehhausen, vereinsmäßig passt alles und die Jungs sind super. Mit der jungen Truppe kann man über Jahre gesehen etwas entwickeln. Trotz der vergangenen zwei Niederlagen werden wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, berichtet Kandsperger.



Weniger erfreulich: Ab sofort muss der Trainer ohne Offensivkraft Tim Schmidt auskommen. Das vergangene Heimspiel gegen Schwarzhofen war (vorerst) sein letzter Auftritt im FC-Trikot. „Er geht jetzt erstmal einige Wochen nach Kanada und muss dann abwarten, wohin er als Lehrer stationiert wird. Noch weiß er nicht, ob er nächste Saison da ist, geht aber nicht davon aus.“ Mit dem 25-Jährigen werden dem Team künftig massig Scorer-Punkte fehlen. Seit seinem Wechsel im Jahr 2019 glänzt Schmidt Jahr für Jahr mit seinen Toren und Torvorlagen. Neben Schmidts Abschied kommt hinzu, dass sich im Offensivbereich Trainersohn Kevin Kandsperger das Außenband gerissen hat.



Mit Blick auf die kommende Saison haben die Verantwortlichen in Viehhausen längst Fakten geschaffen. Vom Bestandskader haben so gut wie alle Spieler ihre Zusage für ein weiteres Jahr erteilt. Einzig hinter zweien steht noch ein Fragezeichen. Da geht es vor allem ums Thema Spielzeit. Außerdem sind drei Neuverpflichtungen für den Sommer bereits fixiert. Ihre Namen möchte der Verein zeitnah an die Öffentlichkeit tragen. Bei einem handelt es sich um einen neuen Co-Spielertrainer. Derzeit bekleidet Andreas Birk dieses Amt, er wird nächste Saison aber weiter für den FC auflaufen.



„Das Bestreben des Vereins ist es weiterhin, dass möglichst alle Viehhausener auch für den FC spielen sollen. Unsere zweite Mannschaft ist derzeit Zweiter in der B-Klasse. Es ist verdammt wichtig, dass sie wenigstens in der A-Klasse spielt“, schließt Markus Kandsperger, der sich mit Reserve-Coach Michael Beck regelmäßig austauscht.