Viehhausen holt Bayernliga-Crack Andreas Kalteis

Selbst erläutert Andreas Kalteis die Hintergründe seines Wechsels von Cham nach Viehhausen so: „Primär ist es die berufliche Situation. Durch den Wechsel kann ich mich mehr auf meine selbständige Arbeit als Versicherungsfachmann fokussieren. Aber auch der erhöhte Fahraufwand nach Cham und zurück spielt eine Rolle. Zudem bin ich frisch verheiratet und habe vor, in naher Zukunft ein Haus zu bauen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.“ In seiner neuen Rolle beim Bezirksligisten stünde natürlich in erster Linie der sportliche Erfolg im Vordergrund. Weitere Ziele: „Den Verein bestmöglich zu unterstützen – spielerisch als auch im Trainerbereich –, vielen Spieler so gut wie es geht zur Seite zu stehen und zu helfen, und eine homogene Truppe zu werden.“ Auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam um Armando Zani freut sich Kalteis schon.



Freilich verlässt der 28-Jährige den ASV Cham nach dreieinhalb Jahren, 106 Bayernligaspielen und 35 Toren aber auch mit einem weinenden Auge: „Der ASV Cham ist für mich der professionellst geführte Amateurverein in der Oberpfalz. Obwohl Cham eine Stadt ist fühlt es sich an, als sei es die Gemeinschaft eines Dorfvereins.“



Ein solches Gemeinschaftsgefühl wird Kalteis sicherlich auch im Pfarrdorf in der Gemeinde Sinzing erleben. Dort freut man sich sehr über seine Zusage: „Grundsätzlich war es schon immer der Wunsch, eines Tages Andi Kalteis zum FCV zu lotsen, da er bereits seit einigen Jahren im Dorf wohnt. Nun hat es ganz gut gepasst. Andi hat sich mittlerweile auch gut in die Dorfgemeinschaft integriert (u.a. Burschenverein) und ist ein sehr sympathischer Mensch“, so die Viehhausener Verantwortlichen unisono. „Im Winter war er ab und zu beim Kicken in der Halle in Viehhausen dabei, wodurch ihn schon Teile aus der Mannschaft kennen. Dort wurde auch schnell klar, dass er mit dem Team auf einer Wellenlänge ist.“



Natürlich hofft man in Viehhausen durch die Kalteis-Verpflichtung auch auf einen sportlichen Schub nach vorne: „Wir erhoffen uns natürlich fußballerischen Input und freuen uns auf seinen Spielwitz. Andi ist ein Straßenkicker, bei dem immer der Spaß am Fußball im Vordergrund steht. Gerade diese Herangehensweise wird uns helfen. Andi ist auch egal, auf welcher Position er dem Team helfen soll. Mit Armando Zani zusammen soll er einen klaren Plan erarbeiten, was wir taktisch umsetzen wollen.“ Mehrere weitere Neuzugänge für die kommende Saison sind unter Dach und Fach, die Namen möchte der Bezirksligist zeitnah präsentieren.