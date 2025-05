Viehhausen-Hammer: Zani folgt auf Kandsperger

Er kennt sich bestens aus in Viehhausen, zumal der Kontakt zum Verein nie wirklich abgerissen ist. Jetzt kehrt Armando Zani als Cheftrainer zum FC zurück. Der Süd-Bezirksligist geht mit dem 49-jährigen Ex-Profi in die Zukunft, und verabschiedete beim vergangenen Heimspiel Zanis Vorgänger Markus Kandsperger nach einjähriger Trainertätigkeit. So kam es zu dem Tausch.

„Grundsätzlich war die Idee, weiter mit Markus Kandsperger zusammenzuarbeiten. Allerdings haben wir gemerkt, dass sich die Grundausrichtung von Verein und Trainer für die nächsten Jahre nicht deckt. Die Trennung hat überhaupt nichts mit der menschlichen Komponente zu tun, wir gehen im Guten auseinander“, geben die Verantwortlichen des Bezirksligisten zu Protokoll. „Wir sind Markus total dankbar für das Jahr. Wir haben uns schätzen gelernt und bleiben sicherlich weiter in Kontakt. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft.“



Die Installation von Armando Zani hat sich kurzfristig ergeben, letzten Donnerstag wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Konstanz ist ein wichtiges Schlagwort. „Wir wollen und brauchen Konstanz. Daher fiel die Entscheidung hin zu Armando. Er kennt den Verein schon, wir hatte eine erfolgreiche Zeit gemeinsam. Der Kontakt ist nie abgerissen und er kennt den ein oder anderen Spieler aus dem Kader. Wir haben das Gefühl, die gleiche Idee zu haben. Schlussendlich war es immer eine Option, irgendwann wieder zusammenzuarbeiten. Nun hat es sich kurzfristig ergeben und wir freuen uns auf die künftig Zusammenarbeit“, so die Viehhausener Entscheidungsträger, die auch schon einen neuen, höherklassig erfahrenen Co-Spielertrainer haben.



Bereits von 2012 bis 2016 zeichnete Zani als Spielertrainer des FCV verantwortlich, damals in der Kreisliga. Stets spielte man vorne drin. Weitere Trainererfahrung sammelte der langjährige Fußballprofi (Jahn Regensburg, Braunschweig, Essen, Magdeburg, Augsburg und Ingolstadt) im Jahn-Nachwuchs, bei Kosova Regensburg, Oberndorf, Hainsacker und zuletzt Sulzbach/Donau. Die Bezirksliga Süd und dessen Vereine kennt er bestens.



„Ich war bereits vier Jahre Trainer in Viehhausen, die Zeit war stets geprägt von Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Auch danach ist der Kontakt nie abgerissen und jetzt haben wir durch Gespräche gespürt, dass es wieder an der Zeit ist zusammenzuarbeiten. Ich freue mich, wieder Teil dieser Viehhausener Gemeinschaft und Teil der Mannschaft zu sein“, nennt Armando Zani seine Beweggründe für die Zusage. Bei ihm kribbelt es, das merkt man ihm an. Optimistisch blickt er nach vorne: „Wir haben eine intakte Mannschaft und gute Neuzugänge. Es gilt diese Mannschaft zusammenzuhalten und sie weiterzuentwickeln, damit sie eine gute Rolle in Bezirksliga spielen kann. Ich freue mich auf den Start der neuen Saison.“