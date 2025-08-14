Der FC Viehhausen feiert den vierten Sieg im fünften Spiel. – Foto: Dominik Adlhoch

Viehhausen Erster – Parsberg atmet auf, Wenzenbach punktet zu zehnt Bezirksliga Süd, der Donnerstag: Kareth landet Favoritensieg +++ Schwarzenfeld kann seinen Negativtrend nicht stoppen +++ Thalmassing verpasst Heimsieg Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd 1. FC Schwarzenfeld Viehhausen Thalmassing Wenzenbach + 4 weitere

Die Spitzengruppe der Bezirksliga Süd bleibt eng beisammen! Jetzt wieder an der Tabellenspitze steht der FC Viehhausen. Die Zani-Elf erzwang am Donnerstag einen späten 3:2-Heimsieg gegen den FSV Prüfening, dem erwartet unbequemen Gegner. Nur einen Zähler hinter Viehhausen rangiert der TSV Kareth-Lappersdorf, der zu Hause einen 3:1-Favoritensieg gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg landete. Einen erfolgreichen Abend hat auch der andere Landesliga-Absteiger hinter sich. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann der TV Parsberg das Auswärtsspiel bei Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld hochverdient mit 3:1 – und atmet erstmal auf nach dem zweiten Saisonsieg. Keinen Sieger fand das umkämpfte Duell zwischen dem FC Thalmassing und dem SV Wenzenbach (1:1). Trotz gut halbstündiger Unterzahl nach einer Roten Karte heimste die Brandl-Elf zumindest einen Punkt ein.



Sigi Helgert (Sprecher FC Thalmassing): „In der ersten Hälfte war der Gast mehr im Ballbesitz. Die zweite Hälfte ging an die Roosters, die sich durch eine leidenschaftliche Partie eigentlich drei Punkte verdient hätten.“







Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Wir haben eine sehr dominante erste Halbzeit gespielt. Leider sind wir nur 1:0 in Führung gegangen, hätten aber bei einer Vielzahl an Chancen weit höher führen müssen. Nach der Pause haben wir relativ schnell das zweite und dritte Tore nachgelegt und dann war – auch bei den Temperaturen – die Luft raus. Durch einen Abwehrfehler kam Schwarzenfeld noch zum 3:1. Insgesamt ein hochverdienter Sieg für uns.“







Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Ein verdienter Sieg und ein ordentliches Spiel von uns. An der Chancenverwertung sowie an der Dynamik im Spiel mit dem Ball hätte man noch einen Tick feilen können. Grundsätzlich bin ich aber zufrieden. Vor den Jungs ziehe ich meinen Hut, bei den Temperaturen so viele Meter zu machen.“







Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Die zwei Gegentore resultierten aus unnötigen Fehlern. Abgesehen von den ersten 15 Minuten haben wir das Spiel dominiert, nur die Tore haben wir trotz bester Gelegenheiten nicht gemacht. Ein Lob an meine Mannschaft, die heute unermüdlich marschiert ist.“