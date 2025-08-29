Viechtach will Zwiesel ärgern - "Krisengipfel" in Auerbach

Vier Teams aus der Kreisliga Straubing warten auch nach fünf Partien noch auf den ersten Saisonsieg. Zwei davon treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander, wenn der SV Auerbach die SpVgg Stephansposching empfängt. Dazu peilen auch die DJK SB Straubing (in Oberschneiding) sowie der 1. FC Viechtach den ersehnten Dreier an, wobei Letzterer mit Tabellenführer SC Zwiesel eine denkbar schwere Aufgabe vor der Brust hat. Ein interessantes Match steigt im Regener Bayerwaldstadion, wo der heimische TSV den noch ungeschlagenen SV Neuhausen/Offenberg zu Gast hat.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem Auswärtssieg in Haibach und den drei Punkten im Wiederholungsspiel gegen Viechtach konnten wir uns in der Tabelle weiter nach oben arbeiten und sind mit dem Start in die Saison zufrieden. Nun erwartet uns mit Neuhausen ein Top-Team der Liga. Aber auch hier wollen wir unsere kleine Serie fortführen und uns mit einem Heimsieg weiter im vorderen Tabellendrittel festsetzen."
Personal: Nicht mit dabei sind Maxi Kappl und Paul Loibl.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Oberschneiding konnten wir erfreulicherweise den nächsten Heimsieg einfahren und unseren guten Saisonstart weiter ausbauen. Nun geht es am Samstag zum TSV Regen, den ich als sehr starke Mannschaft weiter zum Favoritenkreis zähle, was die Aufstiegsplätze angeht. In Regen wird uns ein schweres Spiel erwarten, zumal sich der TSV nicht unerheblich verstärkt hat. Wir liegen mit unserem im Sommer neu formiertem Team bislang mehr als im Soll und haben daher auch auswärts bei einem Bezirksliga-Absteiger nichts zu verlieren. Aber auch dieses Wochenende werden wir alles versuchen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Dominik Schnar, Thomas Plötz und Fabian Beutel werden sicher ausfallen. Bei einigen angeschlagenen Spielern steht ein Einsatz am Wochenende noch auf der Kippe.
Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "In Neuhausen haben wir über weite Strecken ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gezeigt. Leider konnten wir uns für unseren hohen Aufwand nicht mit Zählbarem belohnen. Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Wir freuen uns nun sehr auf das Spiel gegen die DJK Straubing. Ein sehr bodenständiger und sympathischer Verein, mit dem uns einige Freundschaften verbinden. Wir erwarten ein enges Spiel und hoffen auf viele Zuschauer, die uns beim Derby unterstützen."
Personal: Zu den bekannten Ausfällen gesellen sich auch einige Urlauber und kranke Spieler. Der Kader wird sich dementsprechend erst sehr kurzfristig entscheiden.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Obwohl wir in dieser Saison fünf wirklich sehr ordentliche Spiele gemacht haben, sind wir nun schon vier Stunden ohne Torerfolg und stehen nach bislang nur vier Unentschieden etwas unter Zugzwang. Mit dem TSV Oberschneiding erwartet uns ein ganz harter Brocken, der bereits in der Vorbereitung ausgezeichnete Ergebnisse erzielt hat und auch in der Liga zu überzeugen wusste. Der Aufsteiger hat sich für diese Saison außerordentlich verstärkt und besitzt nun mit Cekovsky, Vareskovic und Berovic einen Paradesturm voller erfahrener Goalgetter. Das bedeutet Schwerstarbeit für unsere junge Defensive. Aber wir sind trotzdem nicht chancenlos, glauben an uns und werden die gute Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben."
Personal: Neben den Langzeitverletzten Simon Schub, Nico Mayer und Moritz Fedeneder muss Trainer Daniel Stavlic auch auf Maxi Bachmann, Geri Galambfalvi, Lukas Wanner und wohl auch Leonardo Klein verzichten.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Mit Stephansposching haben wir am Samstag einen unangenehmen Gegner zu Gast, der mit einer bärenstarken Vorsaison verdient den Aufstieg erreicht hat. Aufgrund einiger unglücklicher Ergebnisse stehen auch bei den Poschingern nur zwei Punkte am Konto. Zum Stadionfest wollen wir natürlich den lang ersehnten ersten Dreier einfahren."
Personal: Bis auf Kapitän Tobias Loher (verhindert) sind alle Mann an Bord.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Gegen Winzer haben wir trotz guter Gelegenheiten zur Führung gegen eine abgezockte Mannschaft nichts geholt. Die Einstellung meiner Jungs ist trotz der Durststrecke super, jeder ist voll motiviert. In Auerbach zu bestehen ist immer eine schwierige Sache, denn traditionell ist der SVA sehr heimstark. Eine wichtige Partie steht an, in der wir erneut die Außenseiterrolle einnehmen. Dennoch spekulieren wir auf den erhofften Befreiungsschlag, das Zeug dazu haben wir."
Personal: Matthias Klendauer und Leon Steinbeisser müssen nach wie vor verletzt aussetzen.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Unsere Negativserie ist gebrochen und wir konnten am Sonntag mit einer imponierenden Teamleistung endlich den ersten Punkt gewinnen. Diesen positiven Trend wollen wir jetzt gegen den SC Zwiesel fortführen. Unsere verletzten Spieler kommen langsam alle wieder zurück, sodass wir wieder mehr Möglichkeiten haben auf verschiedene Spielsituationen zu reagieren."
Personal: Dominik Laschinger und Ahmad Almohammad stehen auf der Ausfallliste.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Die erste Halbzeit gegen Perkam hat uns klar aufgezeigt, dass wir bei weitem noch nicht so weit sind wie wir gerne sein würden. Nur wenn am Sonntag jeder wieder mehr Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Siegeswille investiert, wird unsere Serie weiterhin Bestand haben. Wie schwer dies gegen Viechtach wird, zeigen uns die beiden Niederlagen letzte Saison."
Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlen auch Günther Denk und Marcel Probst. Die Einsätze einiger angeschlagener Spieler sind noch fraglich.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Zunächst großen Respekt an unsere tollen Fans sowie den Lindbergern - vor so einer Kulisse ein Derby zu bestreiten, macht einfach richtig Spaß. Das Spiel gegen den ersatzgeschwächten TSV konnten wir verdient auf unsere Seite ziehen, wobei wir eine frühzeitige Entscheidung wieder versäumt haben. Mit Blick auf die Tabelle und den kommenden Gegner Osterhofen sind die drei Punkte aber enorm wichtig. Die SpVgg wird ihrer Favoritenrolle bisher eindrucksvoll gerecht und man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass diese Mannschaft den Aufstieg packen wird. Dennoch wollen wir mit unserem zwölften Mann im Rücken ein maximal unangenehmer Gegner sein und das Spiel solange wie möglich offen halten."
Personal: Kapitän Johannes Ebner und Rahim Qiyam müssen ersetzt werden.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Der FC Langdorf ist sehr gut in die Saison gestartet. Mit dem Sieg gegen den TSV Regen haben sie gezeigt, wozu sie im Stande sind. Sie haben sehr gute Spieler in ihren Reihen. Wir sind mit dem Auftakt zufrieden und wollen auch beim starken Aufsteiger als Sieger vom Platz gehen."
Personal: Eduard Olariu, Sebastian Benesch und Lucas Fischer müssen weiterhin passen, dazu kommt dieses Mal auch noch Moritz Schöfer.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Nach der bitteren Niederlage in Zwiesel stehen wir in der Pflicht zuhause zu punkten, am besten dreifach. Dass das alles andere als einfach wird , denke ich, weiß jeder. Lindberg ist eine kompakte, sehr erfahrene Mannschaft, die enorm schwierig zu spielen ist. Wir wollen am Sonntag den Relegationsplatz verlassen und auch Lindberg in der Tabelle überholen. Vier Punkte aus fünf Spielen ist einfach zu wenig, um die Liga zu erhalten. Wir sind gefordert!"
Personal: Fehlen werden Michal Traijer, Toni Antov, Leon Steidel und Andrei Merian. Dafür könnte Neuzugang Vlad Oancea, der in dieser Woche vom A-Klassisten FC Straßkirchen nach Perkam wechselte, sein Debüt geben.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen Langdorf haben wir in der ersten Halbzeit nie wirklich zu unserem Spiel gefunden und gingen nach zwei Standard-Gegentoren folglich mit 0:2 in die Pause. Nach der Halbzeit wurde es viel besser, aber in unserer besten Phase des Spiels haben wir das 1:3 bekommen. Danach reichte es trotz Anschlusstreffer und weiterer guter Einschussmöglichkeiten nicht mehr zu einem Punktgewinn. In Perkam wollen wir nun unbedingt wieder punkten, auch wenn wir wissen, dass uns dort eine sehr unangenehme Auswärtsaufgabe erwartet."
Personal: Max Melch, Vinzenz Wudy, Sebastian Kilger, Marius Weinberger, Tobias Hafner und Armando Schreder fallen aus. Dafür kehren Elias Schels, Ben Hofmann, Michael Weiderer, Sebastian Marchl und Ahed Ashaker wieder in den Kader zurück.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Wir sind froh, dass wir in Stephansposching verdient den ersten Dreier in dieser Saison einfahren konnten. Jetzt würden wir natürlich zuhause gerne nachlegen. Allerdings erwartet uns gegen Haibach ein extrem schweres Spiel. Sie haben eine sehr gute Mannschaft mit viel Offensivpower. Wir wollen aber dagegenhalten und mindestens einen Punkt behalten."
Personal: Philipp Härtinger und Niklas Bachmeier sind nach wie vor verletzt. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Kapitän Maximilian Uhl (angeschlagen) sowie Florian Weber und Erik Späth (beide Grippe).
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Gegen Regen haben wir zu leicht die Punkte hergeschenkt. Wir sind auf Wiedergutmachung aus, aber dafür müssen wir ganz anders auftreten. Leidenschaft und taktische Disziplin muss ab der ersten Minute wieder an den Tag gelegt werden, sonst werden wir in Winzer eine böse Überraschung erleben. Der SV hat vor allem offensiv seine Qualitäten, die wir über die gesamte Spieldauer im Auge behalten müssen."
Personal: Andreas Schmid, Tobias Landsdorfer und Benedikt Kerscher können nicht auflaufen.