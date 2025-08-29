Viechtach will Zwiesel ärgern - "Krisengipfel" in Auerbach

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem Auswärtssieg in Haibach und den drei Punkten im Wiederholungsspiel gegen Viechtach konnten wir uns in der Tabelle weiter nach oben arbeiten und sind mit dem Start in die Saison zufrieden. Nun erwartet uns mit Neuhausen ein Top-Team der Liga. Aber auch hier wollen wir unsere kleine Serie fortführen und uns mit einem Heimsieg weiter im vorderen Tabellendrittel festsetzen." Personal: Nicht mit dabei sind Maxi Kappl und Paul Loibl.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Oberschneiding konnten wir erfreulicherweise den nächsten Heimsieg einfahren und unseren guten Saisonstart weiter ausbauen. Nun geht es am Samstag zum TSV Regen, den ich als sehr starke Mannschaft weiter zum Favoritenkreis zähle, was die Aufstiegsplätze angeht. In Regen wird uns ein schweres Spiel erwarten, zumal sich der TSV nicht unerheblich verstärkt hat. Wir liegen mit unserem im Sommer neu formiertem Team bislang mehr als im Soll und haben daher auch auswärts bei einem Bezirksliga-Absteiger nichts zu verlieren. Aber auch dieses Wochenende werden wir alles versuchen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen." Personal: Dominik Schnar, Thomas Plötz und Fabian Beutel werden sicher ausfallen. Bei einigen angeschlagenen Spielern steht ein Einsatz am Wochenende noch auf der Kippe.







Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "In Neuhausen haben wir über weite Strecken ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gezeigt. Leider konnten wir uns für unseren hohen Aufwand nicht mit Zählbarem belohnen. Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Wir freuen uns nun sehr auf das Spiel gegen die DJK Straubing. Ein sehr bodenständiger und sympathischer Verein, mit dem uns einige Freundschaften verbinden. Wir erwarten ein enges Spiel und hoffen auf viele Zuschauer, die uns beim Derby unterstützen." Personal: Zu den bekannten Ausfällen gesellen sich auch einige Urlauber und kranke Spieler. Der Kader wird sich dementsprechend erst sehr kurzfristig entscheiden.

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Obwohl wir in dieser Saison fünf wirklich sehr ordentliche Spiele gemacht haben, sind wir nun schon vier Stunden ohne Torerfolg und stehen nach bislang nur vier Unentschieden etwas unter Zugzwang. Mit dem TSV Oberschneiding erwartet uns ein ganz harter Brocken, der bereits in der Vorbereitung ausgezeichnete Ergebnisse erzielt hat und auch in der Liga zu überzeugen wusste. Der Aufsteiger hat sich für diese Saison außerordentlich verstärkt und besitzt nun mit Cekovsky, Vareskovic und Berovic einen Paradesturm voller erfahrener Goalgetter. Das bedeutet Schwerstarbeit für unsere junge Defensive. Aber wir sind trotzdem nicht chancenlos, glauben an uns und werden die gute Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben." Personal: Neben den Langzeitverletzten Simon Schub, Nico Mayer und Moritz Fedeneder muss Trainer Daniel Stavlic auch auf Maxi Bachmann, Geri Galambfalvi, Lukas Wanner und wohl auch Leonardo Klein verzichten.





Nach der 1:6-Klatsche in Osterhofen pocht der noch sieglose SV Auerbach zuhause auf den ersten Dreier. – Foto: Mike Sigl







Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Mit Stephansposching haben wir am Samstag einen unangenehmen Gegner zu Gast, der mit einer bärenstarken Vorsaison verdient den Aufstieg erreicht hat. Aufgrund einiger unglücklicher Ergebnisse stehen auch bei den Poschingern nur zwei Punkte am Konto. Zum Stadionfest wollen wir natürlich den lang ersehnten ersten Dreier einfahren." Personal: Bis auf Kapitän Tobias Loher (verhindert) sind alle Mann an Bord.

Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Gegen Winzer haben wir trotz guter Gelegenheiten zur Führung gegen eine abgezockte Mannschaft nichts geholt. Die Einstellung meiner Jungs ist trotz der Durststrecke super, jeder ist voll motiviert. In Auerbach zu bestehen ist immer eine schwierige Sache, denn traditionell ist der SVA sehr heimstark. Eine wichtige Partie steht an, in der wir erneut die Außenseiterrolle einnehmen. Dennoch spekulieren wir auf den erhofften Befreiungsschlag, das Zeug dazu haben wir." Personal: Matthias Klendauer und Leon Steinbeisser müssen nach wie vor verletzt aussetzen.





