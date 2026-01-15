Viechtach: Ikone Probst gibt Traineramt ab und macht ab Sommer Pause

"Ich werde eine Pause einlegen, die mindestens ein halbes Jahr andauern wird. Meine Entscheidung hat aber nichts mit unserer prekären sportlichen Situation zu tun, sondern hat einen erfreulichen Grund. Ich werde Ende Februar erstmals Vater und möchte deshalb die Zeit mit meiner Familie genießen", verrät Probst, der beim Traditionsverein - gemeinsam mit einigen langjährigen Weggefährten - einiges bewegt hat. "Als ich 2022 die erste Mannschaft übernommen habe, waren wir der A-Klasse deutlich näher als der Kreisliga. Zwei Jahre später wurden wir Kreisklassen-Meister und dann auf Anhieb als Aufsteiger in der Kreisliga hervorragender Dritter. Zudem haben wir mittlerweile wieder eine intakte Zweite, die in der A-Klasse eine sehr ordentliche Rolle spielt. Die aktuelle Saison verläuft leider nicht zufriedenstellend, das hat aber Gründe. Personell sind in der Sommer-Wechselperiode ein paar Sachen nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Zudem hatten wir aufgrund der Sanierung unserer beiden Plätze in der Vorbereitung katastrophale Trainingsbedingungen, die sicherlich auch der Grund für die eine oder andere Verletzung waren. Es war ein verkorkstes Halbjahr, das wir aber im Frühjahr ausmerzen wollen. Wir werden in der Kreisliga bleiben und für dieses Ziel wird die Mannschaft und das gesamte Trainerteam Vollgas geben", verspricht der ehrgeizige Chefanweiser.





