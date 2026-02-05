Viechtach: Ex-Bezirksligacoach Kufner wird Probst-Nachfolger

Michael Kufner ist auf der Regeninsel kein unbekanntes Gesicht. Der aus der SpVgg Teisnach hervorgegangene Vollblutfußballer war nach seinem sechsjährigen Trainer-Engagement beim 1. FC Miltach, dessen Highlight der Bezirksliga-Aufstieg 2017 war, beim 1. FC Viechtach Jugendleiter und coachte auch selbst Nachwuchsteams. Nach einer kurzen fußballerischen Auszeit greift der 41-Jährige beim früheren Viertligisten kommende Saison als Chefanweiser der I. Mannschaft an, die derzeit im Abstiegskampf der Kreisliga Straubing steckt. Der im Mai scheidende Übungsleiter Michael Probst möchte sich mit dem Klassenerhalt verabschieden und damit seine gute Arbeit würdig abschließen.
"Wir konnten mit Michael Kufner unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten. Er verkörpert die Werte unseres Vereins, war viele Jahre im Jugendbereich beim FC tätig und sucht nun die Herausforderung im Herrenbereich", gibt FCV-Manager Tobias Graßl kurz und knapp zu Protokoll. Kufner kann auf die Unterstützung von Mario Steininger bauen, der als Co-Trainer weitermachen wird. Tobias Riepl, der in der Winterpause zum Co-Spielertrainer befördert wurde, gehört ebenfalls weiter dem "Staff" an. Michael Kopp und Günther Hölzl werden sich um die A-Klassenmannschaft kümmern. Als Tormanntrainer hält Christoph Kressierer dem Klub die Treue.