Viechtach: Ex-Bezirksligacoach Kufner wird Probst-Nachfolger Der langjährige Übungsleiter des 1. FC Miltach übernimmt den Cheftrainerposten auf der Regeninsel von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Michael Kufner leitet ab Juni den 1. FC Viechtach an – Foto: Simon Tschannerl

Michael Kufner ist auf der Regeninsel kein unbekanntes Gesicht. Der aus der SpVgg Teisnach hervorgegangene Vollblutfußballer war nach seinem sechsjährigen Trainer-Engagement beim 1. FC Miltach, dessen Highlight der Bezirksliga-Aufstieg 2017 war, beim 1. FC Viechtach Jugendleiter und coachte auch selbst Nachwuchsteams. Nach einer kurzen fußballerischen Auszeit greift der 41-Jährige beim früheren Viertligisten kommende Saison als Chefanweiser der I. Mannschaft an, die derzeit im Abstiegskampf der Kreisliga Straubing steckt. Der im Mai scheidende Übungsleiter Michael Probst möchte sich mit dem Klassenerhalt verabschieden und damit seine gute Arbeit würdig abschließen.

"Wir konnten mit Michael Kufner unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten. Er verkörpert die Werte unseres Vereins, war viele Jahre im Jugendbereich beim FC tätig und sucht nun die Herausforderung im Herrenbereich", gibt FCV-Manager Tobias Graßl kurz und knapp zu Protokoll. Kufner kann auf die Unterstützung von Mario Steininger bauen, der als Co-Trainer weitermachen wird. Tobias Riepl, der in der Winterpause zum Co-Spielertrainer befördert wurde, gehört ebenfalls weiter dem "Staff" an. Michael Kopp und Günther Hölzl werden sich um die A-Klassenmannschaft kümmern. Als Tormanntrainer hält Christoph Kressierer dem Klub die Treue.









Veränderungen wird es auch im Führungsteam des Vereins geben. Tobias Eckl und Tobias Graßl treten im Juli ab. Die sportliche Leitung werden dann Manuel Obermeier und Sebastian Raab übernehmen. Der volle Fokus ist allerdings auf die Restrückrunde gerichtet, in der Tremmel, Pfeffer, Penzkofer und Kameraden noch neun Partien haben, um sich aus einer äußerst misslichen sportlichen Situation zu befreien. "Vejda" belegt derzeit den vorletzten Tabellenplatz, der am Saisonende den Abstieg in die Kreisklasse zur Folge hätte. Der direkte Ligaverbleib ist bei sechs Zählern Rückstand schon in weite Ferne gerückt. Mit der DJK SB Straubing, die momentan einen der beiden Relegationsplätze belegt, ist man hingegen punktgleich.