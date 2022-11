Vidovic bricht den Bann Die SV Eidinghausen-Werste lässt dem Schlusslicht TuRa Löhne keine Chance. Mennighüffen siegt auswärts.

•SV Eidinghausen-Werste – TuRa Löhne 3:0 (2:0). Die Werster brauchten bei ihrem vierten Heimsieg in Serie Geduld, um den Löhner Abwehrriegel zu brechen. Dann erlöste der quirlige Andreas Vidovic mit einem trockenen Schuss in die linke Ecke das Gastgeber-Team mit dem 1:0 (24.). Fortan wurde die Überlegenheit der Gastgeber größer, auch wenn sich die Löhner mit allen läuferischen und kämpferischen Mitteln wehrten. Die individuelle Klasse der SVEW-Spieler wie Sven Redetzky und Jeger Ghauem machte auch mit den Unterschied. Die schnellen Jasin-Brüder waren immer ein Faktor im Passspiel der SVEW, auch wenn nicht alle Bälle immer perfekt ankamen. TuRa verlor im Offensivspiel zu schnell den Ball, schaffte kaum Entlastung für die Viererkette mit dem guten Marcel Rodrigues. Nach dem 1:0-Führungstor hatten Sven Redetzky (27., rutscht knapp am Ball vorbei), Jeger Ghauem (31., Schuss geblockt) und George Moussa (36., köpft aus fünf Metern drüber) schon das 2:0 vor Augen, das dann Jeger Ghauem in der 42. Minute im zweiten Versuch erzielte. Aus gut zehn Metern schoss er den Ball trocken in die linke Ecke, die Löhner bekamen zuvor den Ball nicht entscheidend geklärt. Mikail Colak traf mit einem Freistoß (45.) nur die Latte, das 3:0 lag in der Luft. Der Ex-TuRaner Max Rimkus wurde von TuRas Lukas Rudat dagegen sehr oft aus dem Spiel genommen. Die Löhner versuchten oft über den erfahrenen Emrah Bingöl in Umschaltmomente zu kommen, aber die SVEW-Kette arbeitete aufmerksam, es gab nur einen Abschluss für die Gäste. Das 3:0 für die SVEW erzielte in einer spielerisch weniger überzeugenden zweiten Halbzeit mit einem schönen Lupfer in die lange Ecke Sven Redetzky (65.), dann köpfte Jeger Ghauem aus fünf Metern völlig frei drüber, bevor ein Treffer von Andreas Vidovic (78.) zum vermeintlichen 4:0 aufgrund einer knappen Abseitsstellung wieder zurückgepfiffen wurde.