Sein Treffer hätte eigentlich zählen müssen: Michael Tafelmaier (grünes Trikot) erzielte das vermeintliche 2:1 für den SVA Palzing. – Foto: Lehmann

Videobeweis zeigt nicht-gegebenes Tor beim SV Ampertal Palzing Fußball Bezirksliga Nord Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Amp Palzing Rohrbach

Videoaufnahmen zeigen: Palzing wurde ein reguläres Tor gegen den TSV Rohrbach aberkannt – der Frust nach dem Remis ist groß. Schon am Samstag gibt es aber die nächste Chance auf drei Punkte.

Palzing – Nach dem Schlusspfiff überwog beim SVA Palzing der Frust. Wieder einmal hatten die Ampertaler das Gefühl, zwei Punkte verloren zu haben – auch, weil ein regulärer Treffer nicht gegeben wurde. Für Trainer Enes Mehmedovic fühlte sich das 1:1 (1:1)-Remis im Nachholspiel gegen den TSV Rohrbach deshalb wie eine Niederlage an. Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing TSV Rohrbach Rohrbach 1 1 Abpfiff

Vor dem Duell hatte Mehmedovic den Gegner als Vorbild bezeichnet. Rohrbach spielt seine zwölfte Saison in Serie in der Bezirksliga Nord – und das mit geringen Mitteln. „Wir können uns da einiges abschauen“, so der Coach. Er forderte bedingungslosen Einsatz von seinen Spielern – und die lieferten zunächst ab. Palzing verteidigte aufmerksam und hatte den ersten Hochkaräter der Partie – doch der wuchtige Schuss von Fabian Radlmaier knallte nur an die Latte. Dann folgte eine ereignisreiche Phase: Nach einem langen Ball war Rohrbachs Spielertrainer Philipp Federl vor SVA-Keeper Daniel Shabestari am Ball und schob zur Gästeführung ein (40.). Nur drei Minuten später schlug Palzing zurück: Ein Freistoß von Fabian Radlmaier segelte in den Strafraum, Bruder Marcel zog ab, und die Kugel wurde unhaltbar von Federl zum 1:1 abgefälscht (43.).