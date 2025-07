Video zeigt Kevin Volland im neuen Auswärtstrikot des TSV 1860 München

Die Transfers begeisterten die Löwen-Fans. Nun ist klar, in welchem Trikot die Spieler des TSV 1860 München in der 3. Liga auflaufen werden.

Erstmeldung vom 4. Juli, 16:45 Uhr: München – Mit Spannung erwartet, nun ist es endlich da: Beim Testspiel gegen Eintracht Bamberg wird der TSV 1860 München erstmals in den neuen Auswärtstrikots für die Saison 2025/26 auflaufen. Das Heimtrikot wird am 20. Juli auf dem Fanfest vorgestellt.

Der TSV 1860 München spielt in der Saison 2025/26 in der 3. Liga in dunkelblau. – Foto: Screenshot/joma-sport.com

Wer sich eines der neuen Trikots sichern möchte, hat ab dem 5. Juli die Chance dazu. Im Galeria Kaufhaus (2. Untergeschoss) werden in der neuen Löwen-Fanwelt die Trikots am Samstag ab 12 Uhr verkauft. Zudem ist Kevin Volland für eine Autogrammstunde eingeladen.

„Wir laden alle Löwen-Fans herzlich ein, die neue Löwen-Fanwelt live zu erleben. Freut Euch mit uns auf einen ersten, ganz persönlichen Einblick in das neue Herzstück für alle Löwen – mitten in der Münchner Innenstadt“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die Fans sollen „unbedingt den Eingang an der Ecke Rosenstraße / Kaufingerstraße“ nehmen. „Von dort gelangt ihr über die Rolltreppen auf direktem Weg zur Löwen-Fanwelt“, teilen die Löwen mit.

In der Altstadt und in Giesing: TSV 1860 eröffnet zwei Fanshops in München wieder

Eine Stunde später, um 13 Uhr, öffnen auch die Fanshops am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114 und der an der Orlandostraße 8 wieder. Auch dort ist das neue 1860-Trikot erhältlich – solange der Vorrat reicht. Der Ansturm auf die Trikots dürfte aufgrund der starken Neuverpflichtungen der Löwen entsprechend groß sein. Zur Erinnerung: Beim Release des grün-goldenen Sondertrikots des e. V. versammelten sich bereits zahlreiche Fans Stunden vor dem Verkaufsstart vor dem Bamboleo. (btfm)