Video: Wohin zeigt diesmal die Kompassnadel

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Schon wieder ein Jahr rum. Wieder Feldschlösschen Pokal. Gleicher Ort, gleiche Zeit, aber viel schlechteres Wetter.

Ins Finale hatten sich die Spielgmeinschaft Dresden West und der FV Süd West II gespielt. Die Paarung selbst war auch irgendwie bizarr. Wir waren gespannt. Da wir bei der Qualifikation bei der SpVgg Dresden West bereits mit von der Partie waren, umso mehr.

Das Wetter war ziemlich wechselhaft und böig. Es war am Ende alles dabei. Von beinahe wolkenlos mit Sonne bis Regenbogen. Zwischendurch hat es ordentlich gedrescht. Wir trotzten.

Vor einer Kulisse mit über 900 Zuschauern, einer tollen Stadionstimmung und großartigen Supportern, wurde in der regulären Spielzeit, der Sieger ermittelt. Insgesamt wurden 8 Tore in die Maschen verteilt.

Wir haben für Euch die besten Szenen und Momente, auf und neben dem Platz eingefangen. Ihr wisst ja, wir möchten immer die ganze Stimmung erfassen und Euch auf die Reise mitnehmen.

Alle Tore, die Entscheidungen, die Stimmen nach dem Spiel und natürlich der Siegerjubel. Freut euch auf ein torreiches Spektakel. Unser Sprecher Jon Becker hat das Feldschlösschen Finale für uns wieder kommentiert.

Das nächste Finale ist schon in Arbeit. Für heute Euch erst einmal viel Spaß mit diesem Video.