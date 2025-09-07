Video: Wo der Stahl geschmiedet wird!

Das Wochenende hatte wieder einige interessante Spielansetzungen zu bieten. Ein Event lockte uns bereits am Freitag nach Riesa.

Und so sausten wir am Freitagnachmittag in Richtung einer Stadt die, schon immer Fußballgeschichte schrieb und sich darüber hinaus auch anderweitig zu produzieren versteht.

Zwischen Eisen und Nudeln sollte hier der Sachsenpokal in die nächste Runde gehen.

Die Anfahrt war ohne Zwischenfälle und Störungen zügig absolviert. Einmal mehr waren wir froh, in der Gegenrichtung unterwegs gewesen zu sein. Wie so oft stand in Richtung Dresden eine nicht enden wollende Blechlawine fest.

In Riesa angekommen, waren wir fast die ersten. Suchten uns ein sicheres Plätzchen für den Fall, dass uns doch ein paar Niederschläge überraschen sollten und begannen mit unseren Vorbereitungen.

Das bereitgestellte Gerüst für eine perfekte Perspektive wurde mit tatkräftiger Unterstützung nebst Muskelkraft noch etwas optimiert und schon stand alles fertig aufgebaut parat.

Zu Gast bei der BSG Stahl Riesa war der SC Freital. Mit zwar nur einer Liga Unterschied trotzdem eine interessante Partie.

Die Auswärtsspezialisten aus Freital wurden von den Riesaern selbst als Favoriten gehandelt. Einziger Wunsch vor dem Spiel, bitte nicht ganz so hoch zu verlieren.

Zwar wurden die üblichen Pokalweisheiten ausgetauscht, aber auch wir rechneten mit einem starken SC Freital. Die Elf von Christopher Beck hatte zuletzt in souveränen Auftritt ihr Heimspiel in der Liga deutlich für sich entschieden und wurde daher mit geschwellter Brust erwartet.

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen. Bei milden Temperaturen und einer vorbeigezogenen Schlechtwetterfront sahen um die 600 Zuschauer ein spannendes Pokalspiel. Die Stimmung war hitzig. Mit wechselseitigen Gesängen feuerten die Fangemeinden ihre Mannschaften lautstark an. Stadionflair, wie es sich gehört mit Bratwurstduft und Bierdurst.

Wir haben für Euch die besten Szenen und Momente auf und neben dem Platz zusammengestellt. Alle Tore und Entscheidungen sowie die Stimmen nach dem Spiel. Diesmal kommentiert und eingeordnet von unserem Sprecher Jon Becker.

Viel Spaß mit dem Video. Lasst gern einen Kommentar und ein Däumchen für uns da.

Habt einen perfekten Wochenstart. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder seht anderen dabei zu.

Bis bald, Euer TEAM Rabenfront