Video: Wiedersehen nach 21 Jahren von Team Rabenfront · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

Zum Saisonstart gab es am vergangenen Samstag für das TEAM Rabenfront erst einmal ein leichtes Ziel. Mit gerade einmal 5 Fahrminuten eines der kürzesten Anreisen zu einem Drehort und das immer geradeaus, einmal rechts abbiegen zur FSG Wacker 90 Dresden Leuben.



Während der Ligabetrieb noch in den Startlöchern steht, wurden die ersten Pokalrunden bereits absolviert. So auch hier bei der Selber-Elf, die sich mit ihrem Triumphfeldzug in der letzten Saison einen Startplatz im Sachsenpokal gesichert hatte.





Am Samstag galt es nun die erste Hürde zu nehmen, um sich ein Ticket für die nächste Runde zu erspielen.

Aufgestellt ist man in Leuben gut. Mit dem Aufstieg in die Landesklasse wurde die Personalie ordentlich aufgerüstet, um für die neue Klasse gewappnet zu sein.



Für uns ein Wiedersehen mit guten Bekannten z. B. vom SC Freital. Zum Kader aber später mehr in unserem Video.

Mit der SG Dresden Striesen als Gast und Gegner erwartete man ein spannendes Duell und eine ganz besondere Paarung. Es soll demnach erst die 4. Begegnung der Nachkriegszeit gewesen sein. Die erste fand genau vor 80 Jahren statt und ein weiteres Wiedersehen gab es vor knapp 21 Jahren. So steht es in den Geschichtsbüchern. Ansonsten war man sich wohl im Liga- oder Pokalbetrieb nicht über den Weg gebäbbelt.



