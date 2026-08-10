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Spielbericht
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Video: Wiedersehen nach 21 Jahren
von Team Rabenfront · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser
Zum Saisonstart gab es am vergangenen Samstag für das TEAM Rabenfront erst einmal ein leichtes Ziel. Mit gerade einmal 5 Fahrminuten eines der kürzesten Anreisen zu einem Drehort und das immer geradeaus, einmal rechts abbiegen zur FSG Wacker 90 Dresden Leuben.
Während der Ligabetrieb noch in den Startlöchern steht, wurden die ersten Pokalrunden bereits absolviert. So auch hier bei der Selber-Elf, die sich mit ihrem Triumphfeldzug in der letzten Saison einen Startplatz im Sachsenpokal gesichert hatte.
Am Samstag galt es nun die erste Hürde zu nehmen, um sich ein Ticket für die nächste Runde zu erspielen. Aufgestellt ist man in Leuben gut. Mit dem Aufstieg in die Landesklasse wurde die Personalie ordentlich aufgerüstet, um für die neue Klasse gewappnet zu sein.
Für uns ein Wiedersehen mit guten Bekannten z. B. vom SC Freital. Zum Kader aber später mehr in unserem Video. Mit der SG Dresden Striesen als Gast und Gegner erwartete man ein spannendes Duell und eine ganz besondere Paarung. Es soll demnach erst die 4. Begegnung der Nachkriegszeit gewesen sein. Die erste fand genau vor 80 Jahren statt und ein weiteres Wiedersehen gab es vor knapp 21 Jahren. So steht es in den Geschichtsbüchern. Ansonsten war man sich wohl im Liga- oder Pokalbetrieb nicht über den Weg gebäbbelt.
Aber auch die Tatsache, im Sachsenpokal zu stehen, ist für die Vereinsgeschichte der FSG Wacker 90 Dresden Leuben ein absolutes Highlight. Erst schon das Tripple in der vorherigen Saison, nebst Aufstieg und nun der Sachsenpokal, wo man mit ein bisschen Glück und Kampfgeist vielleicht noch auf viele interessante Mannschaften trifft.
Wir sind jedenfalls allesamt ziemlich gespannt. Die Rahmenbedingungen für einen gelungen Pokalnachmittag waren ganz wunderbar, wenngleich vielleicht nicht optimal zum Fußballspielen bei solchen tropischen Temperaturen. Angepfiffen wurde 15 Uhr vor rund 350 Zuschauern und dem Glockenschlag der Himmelfahrtskirche.
Ob der Traum in diesem Sachsenpokal noch vielen Herausforderungen zu begegnen, bereits an diesem Nachmittag zerplatzt oder die Reise weitergeht, erfahrt Ihr in unserem Sportbericht.
Wir haben die besten Momente, die wichtigsten Szenen, alle Tore, Karten und Entscheidungen, sowie die Stimmen nach dem Spiel für Euch zusammengefasst. Unser Sprecher Robert Rist hat dem Pokalauftakt seine Stimme geliehen und wird das eine oder andere für uns einordnen.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit diesem Video. Lasst bitte gern ein Like, ein Hype oder einen Kommentar unter dem Video für uns da. Habt eine schöne Woche und bleibt wie immer schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu. Bis bald und Sport frei. Euer TEAM Rabenfront