VIDEO: Wechsel zu Delay Sports, Max Kruse?

Hier die Interviews

Quelle unter anderem BSV Dersim II

Max Kruse wurde 1988 nahe Hamburg geboren. 2006 wechselte er zum SV Werder Bremen, wo er zunächst für die zweite Mannschaft auflief, bevor er in der Saison 2007/08 in den Profikader berufen wurde. 2009 schloss sich Kruse dem FC St. Pauli an, der damals in der 2. Bundesliga spielte. In der Saison 2012/13 stand er mit dem SC Freiburg wieder in der Bundesliga auf dem Feld. Ein Jahr später unterschrieb er bei Borussia Mönchengladbach, 2015 folgte dann der Wechsel zum VfL Wolfsburg. Weitere Stationen heissen Werder Bremen und Union Berlin

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!