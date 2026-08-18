VIDEO: "Vorwärts immer, rückwärts nimmer"

Auch am Sonntag ging es für uns schon wieder weiter. Wegen der Schuleinführungen in Sachsen am Samstag, war sinnvoller Weise das Auftaktspiel in Freital auf den Sonntag verlegt worden. Eine weise Entscheidung.

Wir waren dafür sehr dankbar, weil auch wir an diesem Tag einem frisch gebackenen Schulkind in der Familie die gebührende Aufmerksamkeit schenken mussten und wollten. Außerdem hatte man für den darauffolgenden Sonntag etwas Abkühlung versprochen.

Der Tag begann tatsächlich mit leichten Schauern und die Temperaturen schickten sich zunächst an, etwas herabzusinken, aber spätestens zum Anpfiff 14.00 Uhr, hatte die Sonne wieder die Oberhand gewonnen und alles wieder aufgeholt. Hochsommer vom Feinsten. Sonne satt und Schäfchenwolken.

Das einzige Benefiz des vormittäglichen Niederschlags war, dass man in Freital auf die Bewässerung verzichten konnte, da der prächtig saftige erholte Rasen durch den Regen genug durchwässert worden war. Was gegen diesen Tag sprach war, dass Dresden noch immer sein Stadtfest feierte und Dynamo sein erstes Heimspiel in dieser Saison. Man musste ein wenig mit leeren Rängen rechnen, aber so schlimm kam es nicht. Immerhin etwas über 230 Zuschauer waren gekommen und sollten diese Entscheidung keinesfalls bereuen, denn hier waren sie genau richtig.

Es gab nämlich eine ziemlich interessante Partie. Die Gegner und Gäste kamen aus Frankfurt Oder. Ein Debüt für den Aufsteiger aus Frankfurt, der sein Auflaufen hier in Freital, nicht nur seines Aufstiegs verdankte, sondern einer Umstrukturierung und Neusortierung in der Liga.

Trotz des weiten Weges, war man sehr glücklich und freute sich selbstbekundend auf diese Begegnung mit dem SC Freital vor dieser schönen Kulisse. Wir waren auf den Neuzugang in der NOFV-Oberliga-Süd gespannt und auch, wie unsere Freitaler drauf sein würden. Zuschauer und Kameralinsen kamen auf ihre Kosten.

Die Frankfurter hatten neben einem hochmotivierten Team auch stimmgewaltige Fans mitgebracht, die gemeinsam oder im Wechsel mit der Freitaler Hopfenbrigade für zünftige Stadionstimmung sorgten. Freut Euch auf ziemlich spannenden Minuten Regionalfußball, denn in Freital ging von Minute 1 an die Post ab. Ein spannendes hochklassiges und spritziges Duell mit insgesamt 6 Toren.

Wir haben für Euch die besten Szenen und Momente zusammengetragen und in ein unterhaltsames Video gepackt. Unser Sprecher Robert Rist hat für uns das Spiel kommentiert und eingeordnet. Wie immer gibt es neben dem eigentlichen Spiel ein paar interessante Infos am Rande.

Seht und hört selbst. Viel Spaß mit ein paar sportlichen Minuten. Lasst bitte gern ein Like, ein Hype und einen Kommentar für uns da. Habt eine schöne Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder sehr anderen dabei zu. Bis bald.